Sofuoğlu, bisikletini 'motorsuz motosiklete' dönüştüren çocuğu ağırlayacak
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bisikletini "motorsuz motosiklete" dönüştüren 14 yaşındaki Ramazan Can'ı Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde ağırlayacak.
|11 Temmuz 2020 13:55
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Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Ramazan Can, eski bisikleti motorsuz motosiklete dönüştürüp motosiklet sahibi olmayı ve Kenan Sofuoğlu ile görüşmeyi istedi.
Ramazan'ın bu hayalini öğrenen Kenan Sofuoğlu, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine ailesine ulaşıp Ramazan Can'ı Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistine davet etti.
Sofuoğlu, ulaşımını üstlendiği Ramazan ile bir araya gelecek ve birlikte motosiklet kullanacak. Ayrıca, Sofuoğlu'nun, Ramazan'a özel bir sürprizi de olacağı belirtildi.
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