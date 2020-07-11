Çankaya eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası ve eski Çankaya Belediye Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Doğan Taşdelen, Yalıkavak Geriş'te hayatını kaybetti
|11 Temmuz 2020 14:09
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası ve eski Çankaya Belediye Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Doğan Taşdelen, Yalıkavak Geriş'te hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Geriş Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden Taşdelen, sabah saatlerinde yürüyüş yapmak ve denize girmek için sahile gitti. Bu esnada fenalaşan Taşdelen, çevredeki şahısların ihbarı üzerine ambulansa alınarak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan Taşdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğan Taşdelen'in cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Acıbadem Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğan Taşdelen'in şeker, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının olduğu belirtildi.
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