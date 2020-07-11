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İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek

Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Taner, geliştirdiği yeni yakıt hücresi projesiyle İHA ve SİHA'ların havada daha fazla kalabileceğini belirtti. Terör olaylarında 1 dakikanın bile önemli olduğuna dikkat çeken Taner, Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışır proje geliştirdiklerini söyledi.
 11 Temmuz 2020 14:23
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İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek

Doç. Dr. Tolga Taner, 'Hafif Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi ve Pem Yakıt Hücresi Enerji Ünitesinin Geliştirilmesi' adlı proje hazırladı. İHA ve SİHA'ların havada daha fazla süre kalmasını sağlayacak projeyi TÜBİTAK'a sunan Taner, çalışmasını nasıl geliştirdiğini anlattı. Doç. Dr. Taner, önceki yıllarda portatif küçük yakıt hücreleri ürettiklerini, bunu geliştirerek İHA ve SİHA'larda kullanılabilecek düzeye getirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışır proje geliştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Taner, şunları söyledi:

''Daha önceki yıllarda portatif küçük yakıt hücreleriyle ilgili çalışmalarda bulundum. Bununla ilgili olarak imalat düzeyinde çalışmalar yapıldı. Şimdi biraz daha bunu detaylandırarak ileride savunma sanayimizde ağırlıklı olarak kullanılacak şekilde, insansız hava araçlarında da kullanılmak üzere proje geliştirdik. Biz orada sodyum bor hidrür de kullanarak yakıt hücrelerinde, bazı dizinlerde geliştirmelerde bulunarak hafifleterek projemizi yaptık. Yakıt hücresinde yarısına yakın ağırlığını azaltabileceğimiz bir projedir. Bazı orada dizinlerde hafifletme çalışmalarımız var. Sodyum bor hidrürden de hidrojen gazı üretimi yapacağımız için sistemdeki verimi de artırmış olacağız.''

Proje sayesinde insansız hava araçlarının havada daha fazla kalabileceğini belirten Taner, ''Örneğin 4- 6 saat havada kalıyorsa bunu 8- 10 saate çıkarabileceğiz. Çünkü bazen özellikle terör olaylarında 1 dakikanın bile mühim olduğunu biliyoruz. Biz bunun süresini artırmış olacağız'' dedi.

DHA
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