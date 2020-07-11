1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tatilciler çadırı tercih etti, sahiller çadır kente döndü

Sezonun açılması ve seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından güney bölgelere başlayan tatilci akını Alanya'da bazı plajlarda adeta çadır kentler oluşturdu.
 11 Temmuz 2020 14:29
Yazdır
Tatilciler çadırı tercih etti, sahiller çadır kente döndü

Sezonun açılması ve seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından güney bölgelere başlayan tatilci akını Alanya'da bazı plajlarda adeta çadır kentler oluşturdu. Günübirlik halk plajlarında şemsiye alıp şezlong kiralayarak denize girmek yerine çadırlarıyla gelen tatilciler plajları adeta kapattılar.Sayının Kurban Bayramında daha da artması bekleniyor.

Alanya'nın en gözde plajlarından olan İncekum'da da onlarca tatilci çadırlarla sahile yerleşince ortaya denize sıfır çadır kent manzaraları çıktı. Günübirlik gelip gitmek ya da otelde konaklamak yerine kumsala kurdukları çadırlarda geceleyip bedava tatil yapan vatandaşlar, günübirlik tatilcilerin ve plaj işletmecilerin de tepkisine sebep oldu. İncekum plaj işletmecisi Recep Erdoğan, yakın bölgelerde bulunan ücretle çadır kamplar yerine sahile çadırlarını kuranların, bayramda çok daha artacağına dikkat çekerek 'Şimdiden bu durumda olan sahildeki çadır sayısı , geçiş yıllarda olan tecrübelerimize göre bayramda 5 katına çıkacak.Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Biz de belediye ve jandarmaya gerekli şikayetlerimizi yapıyoruz" dedi.

Çadır kuran tatilciler ise otellerin bir bölümünün kapalı olması, açık olanlarını da pahalı buldukları için çadır kurmayı tercih ettiklerini söyledi. Sahile gelip günübirlik denize giren tatilciler ise kimsenin çadırda tatil yapanlara itiraz etmeyeceğini ancak plaja yakın alanlarda kendileri için ayrılan kamp alanlarını tercih etmelerini istedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gelinler için altın işlemeli maske üretildi: 14 bin lira
11 Temmuz 2020 17:15		 Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
11 Temmuz 2020 17:14
Hatalı 'HES' kodu veren yolcu otobüsten indirildi
11 Temmuz 2020 17:06		 Karantinaya alınan TTK işçisi sayısı 16'ya çıktı
11 Temmuz 2020 16:39
Emekli öğretmen doğa özlemini ekolojik tarımla gideriyor
11 Temmuz 2020 16:17		 Şehit emniyet müdürü Baysan'ın ailesinin acısı dinmiyor
11 Temmuz 2020 16:14
Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti
11 Temmuz 2020 15:25		 Maske takmama bahaneleri 'pes' dedirtti
11 Temmuz 2020 14:33
Çankaya eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
11 Temmuz 2020 14:09		 Sofuoğlu, bisikletini 'motorsuz motosiklete' dönüştüren çocuğu ağırlayacak
11 Temmuz 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:15 - Gelinler için altın işlemeli maske üretildi: 14 bin lira17:14 - Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti17:12 - Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor17:09 - HDP, Belediye Başkanı'nı ihraç talebiyle disipline sevk etti17:06 - Hatalı 'HES' kodu veren yolcu otobüsten indirildi17:00 - Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa: Ne çocukmuş korkarsa korksun
16:59 - CHP, Barolara ilişkin kanunu AYM'ye götürecek16:54 - Bakan Soylu başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi16:39 - Karantinaya alınan TTK işçisi sayısı 16'ya çıktı16:35 - Erdoğan: Türkiye'nin gerçek gücünü ortaya koyduk16:17 - Emekli öğretmen doğa özlemini ekolojik tarımla gideriyor16:14 - Şehit emniyet müdürü Baysan'ın ailesinin acısı dinmiyor
15:47 - 'Şort giyen kadının darp edildiği' iddiasına ilişkin açıklama15:44 - O yol açılıyor! Mesafe 2.5 saatten 40 dakikaya düşecek15:40 - UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı15:36 - Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?15:31 - 'Ayasofya önündeki bütün sanal bariyerler yıkılmıştır'
15:28 - Yavru boz ayıyı vuran şahsa 30 bin 608 TL para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi
İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir
Meral Akşener: 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi
Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa: Ne çocukmuş korkarsa korksun
Şimdi de beyin yiyen amip paniği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gratis 1
öksürük şurubu 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
yeşil yol 1
gram altın 2
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 5
maske takmak 1
tamirat işlerinden anlayan erkek 1
çizgi film izleyen yetişkin 1
ben de tam seni arayacaktım yalanı 2
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam