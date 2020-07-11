Emniyet, Türkiye genelinde engelli park yerlerini denetledi
|11 Temmuz 2020 14:48
|Yazdır
EGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş alanların hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, trafik düzeninin sağlanarak engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları trafik nedenli mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla engelli park yerlerinin denetlendiği bildirildi.
1332 ekip personeli ve 80 yaya personelin katılımıyla Türkiye genelindeki 9 bin 624 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, engelliler için ayrılmış park alanlarını kullanan 1197 araç ile sürücüye işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, araçların bulundukları yerden kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, 37 aracın ise trafikten men edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Türk Polis Teşkilatı olarak, milleti oluşturan tüm birey ve fertlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarına kolayca devam edebilmeleri, mutlu bir yaşam sürmeleri amacıyla çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yavru boz ayıyı vuran şahsa 30 bin 608 TL para cezası
11 Temmuz 2020 15:28
|İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya'da inceleme yaptı
11 Temmuz 2020 15:24
|Diyanet, görevde yükselme şeflik sınavı sonuçlarını açıkladı
11 Temmuz 2020 12:53
|Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri değişmedi
11 Temmuz 2020 12:40
|3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
11 Temmuz 2020 11:55
|Türkiye'nin en yüksek köprüsü bugün açılıyor
11 Temmuz 2020 11:46
|OHAL Komisyonu, Adil Öksüz'e yakın isimlerin iade taleplerini de reddetti
11 Temmuz 2020 11:44
|Virüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan yerli ilaca ruhsat verildi
11 Temmuz 2020 11:40
|Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
11 Temmuz 2020 11:19
|Bebek'te yat partisine baskın! Polis tek tek indirdi
11 Temmuz 2020 11:02