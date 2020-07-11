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Eski rektörü dolandıran çete çökertildi!

Rize'de, telefonda 'polis' olduklarını söyleyip eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 2'si Suriye uyruklu, 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 11 Temmuz 2020 14:56
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Eski rektörü dolandıran çete çökertildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kurucu Rektörü Nazmi Turan Okumuşoğlu'nun dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İddiaya göre Okumuşoğlu, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 'banka hesaplarınız ele geçirilmiş, şüphelileri yakalamak için operasyon yapıyoruz' diyen Suriye uyruklu Hasan A.M. (23) ve Mohamad E.A.A.'ya (22) 117 bin dolar teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan Okumuşoğlu'nun ihbarı ile takibe alınan 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları belirlenen Ali A. (35), Mehmet Ş. (41) ve İsa D.'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin Ankara'da başka bir dolandırıcılık olayını planladıkları belirlendi.

Suriye uyruklu Hasan A.M. ve Mohamad E.A.A.ve çetenin elebaşı olduğu değerlendirilen Ali A. tutuklandı. Mehmet Ş. ve İsa D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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