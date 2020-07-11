Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında işlem başlatıldı
Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün kimliğinin tespit edildiği bildirildi.
|11 Temmuz 2020 14:57
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Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün kimliğinin tespit edildiği bildirildi.
Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün tespit edildiğini, hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.
Çankırı-Kızılırmak kara yolunda 9 Temmuz'da bir ambulans siren çalarak önündeki kamyondan yol vermesini istemiş, şoför ise ambulansa yol vermeyip hızını artırarak yoluna devam etmişti.
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