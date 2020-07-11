Kapadokya'daki yer altı yerleşim alanları ziyarete açıldı
|11 Temmuz 2020 14:59
|Yazdır
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi yer altı yerleşim alanları, yeniden turizme açıldı.
Her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Derinkuyu, Kaymaklı, Tatlarin, Mazı ve Özkonak yer altı şehirlerine, yeniden ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.
Yer altı yerleşim alanlarının girişinde görevlilerce ateşi ölçülen turistler, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gezinti yapabiliyor.
Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun aradan sonra ilçede turist ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek "Derinkuyu yer altı şehri, bölgede en çok ziyaretçi alan turistik alanlar içinde yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı konuğumuzu ilçemizde ağırlıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalmıştı, aynı süreci tekrara yaşamamayı umuyoruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor
11 Temmuz 2020 17:12
|O yol açılıyor! Mesafe 2.5 saatten 40 dakikaya düşecek
11 Temmuz 2020 15:44
|Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi
11 Temmuz 2020 14:21
|Vali uyardı: 8'e düşen vaka sayısı 71'e çıktı
10 Temmuz 2020 20:10
|Çalışanda virüs çıktı, Kredi Kooperatifi karantinaya alındı
10 Temmuz 2020 19:44
|Hakkari'de düğünler 4 saatle sınırlandırıldı
10 Temmuz 2020 19:20
|Odası haczedilen Başkan Karalar kahvehane masasında çalışıyor
10 Temmuz 2020 16:59
|Vaka sayısının arttığı o ilde polis sahaya indi
10 Temmuz 2020 16:35
|Havai fişek kullanmama kararı alan belediyelerin sayısı artıyor
10 Temmuz 2020 15:53
|Kütahya'da sokak düğünleri 14 gün süreyle yasaklandı
10 Temmuz 2020 14:49