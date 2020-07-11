İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması
|11 Temmuz 2020 15:04
|Yazdır
İletişim başkanı Fahrettin Altun, "Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya'yı da ziyaret edebilecekler" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Ayasofya Camii'ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararnameyi imzaladı. Bu karar, dünyadaki bütün Müslümanların, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya'da ibadet edebilmesini sağlayacak.
Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya'yı da ziyaret edebilecekler.
Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van'daki Akdamar Kilisesi'ni ve Edirne'deki Büyük Sinagog'u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|HDP, Belediye Başkanı'nı ihraç talebiyle disipline sevk etti
11 Temmuz 2020 17:09
|Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa: Ne çocukmuş korkarsa korksun
11 Temmuz 2020 17:00
|CHP, Barolara ilişkin kanunu AYM'ye götürecek
11 Temmuz 2020 16:59
|Bakan Soylu başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi
11 Temmuz 2020 16:54
|Erdoğan: Türkiye'nin gerçek gücünü ortaya koyduk
11 Temmuz 2020 16:35
|UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı
11 Temmuz 2020 15:40
|Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?
11 Temmuz 2020 15:36
|'Ayasofya önündeki bütün sanal bariyerler yıkılmıştır'
11 Temmuz 2020 15:31
|AK Parti'li 5 ilçe başkanı istifa etti
11 Temmuz 2020 15:19
|Abdullah Gül, Ayasofya kararı için ne dedi?
11 Temmuz 2020 15:16