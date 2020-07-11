Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti
Bursa'nın ilçesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.
|11 Temmuz 2020 15:06
|Yazdır
Bursa'nın ilçesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.
Kaza, Sarıpınar Mahallesinde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı 16 PK 767 plakalı traktörle süren Muhtar Münür Muyan (51), traktörün hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında alan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti.
Acı haberi duyan yakınları ve mahalle sakinleri tarlaya akın etti. Ölüm haberini alanlar göz yaşlarına boğuldu.
Münür Muyan'ın cansız bedeni savcının yerinde yaptığı incelemenin ardından Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
11 Temmuz 2020 15:21
|Eski rektörü dolandıran çete çökertildi!
11 Temmuz 2020 14:56
|Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası
11 Temmuz 2020 14:41
|Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü
11 Temmuz 2020 13:58
|Samsun'da polise silahla ateş eden 4 zanlı yakalandı
11 Temmuz 2020 13:32
|15 Temmuz gazisi, yaşamını koltuk değnekleriyle sürdürüyor
11 Temmuz 2020 11:17
|Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
11 Temmuz 2020 11:14
|Ürgüp'te otelin yüzme havuzuna giren iki kardeşten biri boğuldu
11 Temmuz 2020 11:12
|Belediye sitesi üzerinden sahte belgeyle dolandırıcılık
11 Temmuz 2020 10:25
|Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü
11 Temmuz 2020 09:59