Abdullah Gül, Ayasofya kararı için ne dedi?
Son dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ayasofya'nın cami statüsüne geçirilip ibadete açılmasıyla ilgili, "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim" dedi.
|11 Temmuz 2020 15:16
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Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya kararıyla ilgili birçok siyasi isimden peş peşe destek paylaşımları gelirken, bir açıklama da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.
"BU TARİHİ KARAR AZİZ MİLLETİMİZİ MUTLU ETMİŞTİR"
Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim.Abdullah Gül (@cbabdullahgul) July 10, 2020
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