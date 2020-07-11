AK Parti'li 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.
|11 Temmuz 2020 15:19
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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Toplantıda 5 ilçe başkanının sağlık problemleri ve iş yoğunluğu sebebiyle görevlerinden ayrıldıklarını ifade etti.
Toplantıda, yaklaşan kongre süreci ve kongreden sonra ilçe başkanlığı görevine devam etme konularında istişarelerde bulunduklarını aktaran Başaran, "Bu noktada sağlık problemlerini, iş yoğunluğunu ve diğer sebepleri gösteren Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları, devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.
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