Yavru boz ayıyı vuran şahsa 30 bin 608 TL para cezası
|11 Temmuz 2020 15:28
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Artvin'de yavru boz ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle saldırarak işkence eden şahsa 30 bin 608 TL para ceza kesildi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yavru boz ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle üzerine saldırarak işkence yapılan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzere Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay ile ilgili yapılan incelemeler yavru boz ayıyı Kavaklar köyünde ikamet eden T.Ç. (36) isimli şahsın vurduğu tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Artvin İl Jandarma Komutanlığında yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi çalışmaları sonucunda T.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. T.Ç. isimli şahsa "Boz Ayı" için "Av ve Yaban Hayvanı Tazminat Bedeli" olmak üzere toplam 30 bin 608 TL idari para cezası uygulandı.
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