1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Karantinaya alınan TTK işçisi sayısı 16'ya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. 3 maden işçisinin temas ettiği 13 kişide evde karantinaya alınırken toplam işçi sayısı 16'ya ulaştı.
 11 Temmuz 2020 16:39
Yazdır
Karantinaya alınan TTK işçisi sayısı 16'ya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. 3 maden işçisinin temas ettiği 13 kişide evde karantinaya alınırken toplam işçi sayısı 16'ya ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Maden işçisinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu işçiler karantina altına alındı. Alınan son bilgilere göre, hastanede yatan ve ev karantinası bulunan işçilerin sayısı 16'ya ulaştı. TTK'ya bağlı müesseselerde bilgilendirme ve uyarılar ile birlikte alınan tedbirler aralıksız sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında
10 Temmuz 2020 20:01		 Koronavirüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?
09 Temmuz 2020 23:17
Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir
09 Temmuz 2020 22:26		 Sanayi Odası Başkanı açıkladı! 362 işçinin testi pozitif çıktı
09 Temmuz 2020 21:39
Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı
09 Temmuz 2020 20:05		 19 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama
08 Temmuz 2020 22:40
Yeni vaka sayısı bugün de 1000'in altına inmedi
08 Temmuz 2020 19:54		 Başhekim yardımcısı: Eşimle helalleştim, çocuklarımı emanet ettim
08 Temmuz 2020 15:26
Vaka sayısı artan 5 ilde, yüzde 7 daha az yeni vaka var
07 Temmuz 2020 18:59		 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir çalışanda virüs tespit edildi
07 Temmuz 2020 17:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:15 - Gelinler için altın işlemeli maske üretildi: 14 bin lira17:14 - Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti17:12 - Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor17:09 - HDP, Belediye Başkanı'nı ihraç talebiyle disipline sevk etti17:06 - Hatalı 'HES' kodu veren yolcu otobüsten indirildi17:00 - Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa: Ne çocukmuş korkarsa korksun
16:59 - CHP, Barolara ilişkin kanunu AYM'ye götürecek16:54 - Bakan Soylu başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi16:39 - Karantinaya alınan TTK işçisi sayısı 16'ya çıktı16:35 - Erdoğan: Türkiye'nin gerçek gücünü ortaya koyduk16:17 - Emekli öğretmen doğa özlemini ekolojik tarımla gideriyor16:14 - Şehit emniyet müdürü Baysan'ın ailesinin acısı dinmiyor
15:47 - 'Şort giyen kadının darp edildiği' iddiasına ilişkin açıklama15:44 - O yol açılıyor! Mesafe 2.5 saatten 40 dakikaya düşecek15:40 - UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı15:36 - Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?15:31 - 'Ayasofya önündeki bütün sanal bariyerler yıkılmıştır'
15:28 - Yavru boz ayıyı vuran şahsa 30 bin 608 TL para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi
İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir
Meral Akşener: 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi
Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa: Ne çocukmuş korkarsa korksun
Şimdi de beyin yiyen amip paniği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ağız şapırdatma 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
gratis 1
öksürük şurubu 1
noktayı koymak 1
ben de tam seni arayacaktım yalanı 2
marmelat 1
tamirat işlerinden anlayan erkek 1
stadyum 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam