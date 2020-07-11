Bakan Soylu başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.
|11 Temmuz 2020 16:54
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.
Valilik toplantı salonunda Bakan Soylu başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Abdullah Erin, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş katıldı.
Soylu, yaklaşık 4 saat süren toplantıda yetkililerden bilgi aldı.
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