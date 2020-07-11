Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru için taziye mesajı yayınladı.
|11 Temmuz 2020 17:14
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Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru için taziye mesajı yayınladı.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Hüseyin Yılmaz'ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
Polis memuruna Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Kovid-19 hastalığından vefat eden polis memurumuz Hüseyin Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Çok basit tedbir olan maske, mesafe ve temizlik kuralına uymadığımız müddetçe bu illetten kurtulma ihtimalimiz yok. Sana çok şey olabilir." ifadelerini kullandı.
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