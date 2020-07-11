Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı
|11 Temmuz 2020 17:32
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ANKARA'da, site görevlisi Ahmet Çakal (45) hatalı basım nedeniyle bir yerinde '10' yazan 100 TL'lik banknotu satmak istediğini söyledi.
Yenimahalle Batıkent'te bir sitede görevli Ahmet Çakal, yaklaşık 6 ay önce otomatik para çekme makinesinden çektiği paraların arasında bulunan 100 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Çakal, paranın ön yüzünde sağ üst köşesindeki '100' yazması gerekirken '10' yazdığını gördü. Çakal, parayı bankaya götürüp kontrol ettirdiğinde sahte olmadığını öğrendiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Parayı sakladım. İnternette araştırma yaptığımda hatalı basım paraların bir piyasasının olduğunu anladım. Aklımda tam olarak bir rakam yok; ancak internette 100 bin lira isteyenler var. Ben de o civarda bir paraya satmayı düşünüyorum. Para koleksiyonu yapan insanların ilgisini çektiğini biliyorum bu tür hatalı basım paraların."
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