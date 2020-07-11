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Minibüs duraklarında 'ayakta yolcu' tartışması

İstanbul'da koronovirüs nedeniyle minibüslerdeki kurallar sabah ve akşam saatlerinde duraklarda yoğunluğa neden oluyor. Uzun süre minibüse binemeyen yolcular mağdur olduklarını ifade ederken minibüs sürücüleri ise yedikleri cezalardan yakınıyor.
 11 Temmuz 2020 17:36
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Minibüs duraklarında 'ayakta yolcu' tartışması

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarında sosyal mesafe ve kapasite azaltma gibi kurallar devam ediyor. İstanbul'da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim yerlerinde ise bu yasak sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Ayakta yolcu alınmayan toplu ulaşım araçlarına binemeyen vatandaşlar mağdur olduklarını dile getirirken minibüs sahipleri de sosyal mesafe kuralına uyarak minibüslerin sınırlı sayıda ayakta yolcu alabileceğini söylüyor.

"ZAR ZOR BULUYORUZ GİDİYORUZ"

Avcılar'daki Esenyurt minibüslerinin bulunduğu durak da sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun yaşandığı duraklardan biri. Özellikle akşam iş çıkışında durağa gelen çoğu kişi minibüse binemedikleri için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bazen tartışmaların da yaşandığı duraktaki yolculardan Fatih Eray, "Yolcuyum işe gidiyorum sabahları minibüs bizi almıyor. Zar zor buluyoruz gidiyoruz. Metrobüs tıklım tıklım ama yolcu alıyor. Akşam işten çıkıp yine buraya geliyoruz minibüse binemiyoruz" dedi.

"ARAÇLARIMIZ AYAKTA 7-8 KİŞİ RAHAT ALABİLİR"

Minibüs sahipleri de yaşanan yoğunluğu ve mağduriyeti gidermek için minibüslere sosyal mesafeli ayakta yolcu alınabileceğini söyledi. Firuzköy Durak Başkanı Ahmet Yılmaz, yolcu yoğunluklarının sadece minibüslerde olmadığını ifade ederek, "Minibüs, otobüs sayısını artırmakla bu çözülmez. İstanbul 16 milyon. Bu insanlar sosyal yaşamda hayatlarına devam ediyorlar. Sabah işe giden, akşam işten dönen insanları belediye otobüsü, minibüs, taksi, dolmuş taşıyor. Bu bir yoğunluğu beraberinde getiriyor. Şimdi minibüslerde ayakta yolcuya ceza kesiliyor. Bizim araçlarımızın metrekarelerini ölçelim. Nasıl otobüslerde belli mesafelerde durabilirlerse bizim araçlarımızda ayakta 7-8 kişi rahat alabilir. Zaten koltuklarımız tekli. Metrobüse binen insanlar iç içe duruyor ve bu yoğunluk o şekilde ortadan kalkıyor. Ama nedense minibüs camiası insanların gözünde çok farklı. Sabahın beşinde kalkan biziz, bu insanları işe götüren biziz, gecenin birine kadar çalışan insanlar biziz ama nedense koronavirüs sadece minibüste bulaşıyor insanlara. Evet, bazı arkadaşlar çok yolcu alıyor ama bu yolcuları alan sadece minibüsler değil. Otobüsler de alıyor metrobüs de alıyor" dedi.
DHA
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