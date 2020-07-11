Son 3 günde vaka sayısı en fazla düşen 7 il

Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Son 24 saatte 1334 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 193 bin 217 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı. '

dedi.