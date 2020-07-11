Tatildekirala.com ile yüzde 100 para iadeli villa kiralama dönemi!

İçerisinden geçtiğimiz günlerde, bu soruya verilecek en iyi yanıt elbette size ait bir evde tatilinizi geçirmek olacaktır. Tatildekirala.com sitesinde binlerce kiralık villa, kiralık yazlık, tekne ve villa kiralama seçeneği sizleri bekliyor. Bu yaz size tahsis edilmiş özel villanızda aileniz ve sevdiklerinizle tatilinizi yapabilir, salgından etkilenmeyecek şekilde gerekli önlemleri alarak huzurlu ve keyifli bir yaz dönemi geçirebilirsiniz. Üstelik para iadesi ve ön ödeme imkanı gibi seçenekler de mevcut.

TatildeKirala Kiralık Villa Tatili ile %100 Para İadeli Villa Kiralama Dönemi!

Özellikle salgın kaynaklı iptal ve iade taleplerinde Tatildekirala.com tamamen sizleri düşünerek bir süreç izliyor. TatildeKirala.com, ev ve villa sahipleri ile misafirleri bir araya getiren bir platform olarak sadece başarıyla gerçekleşen rezervasyonlardan cüzi bir komisyon almakta ve kalan tutarı ilan verenlerin hesaplarına aktarmakta. Yıllar içinde yoğun bir çabayla misafirlerine en güzel tatil deneyimini yaşatmaya gayret eden, ilan verenlerin de bu süreci çok büyük zararlar görmeden atlatabilmeleri ve yeniden siz değerli misafirlere hizmet verebilmek için ayakta kalabilmeleri adına rezervasyon tarihinde seyahat yasağı olması durumunda dahi rezervasyonlarınızı iptal etmek yerine ertelemenizi ve bu zorlu süreci dayanışma içinde hep birlikte atlatabilmemiz için desteğinizi rica ediyor. Bu platform aracılığı ile yaptığınız rezervasyonlarla ilgili iptal ve iade taleplerinizin değerlendirmeye alınabilmesi için rezervasyon numaranızı, ad soyad ve iptal & iade talebinin sebebini içeren bir e-posta ile web sitesine kayıtlı olduğunuz e-posta adresi vasıtasıyla destek@tatildekirala.com adresine gönderebilirsiniz.

Bütçeniz Zarar Görmesin!

Tatil planları yapmaya başladınız ve bu yıl düşündüğünüz seçenek villa kiralamak. Bu aşamada dikkatli davranmalı, paranızı güvenilir bir siteye harcamalı, tatilinizin iyi geçeceğinden emin bir şekilde yola çıkmalısınız. Bu noktada güven her şeydir! Tercih edeceğiniz lokasyonu nasıl bir tatil istediğinize göre belirleyebilir, oda sayısı, yatak sayısı, evin konumu gibi başlıkları inceleyerek tek tek ilerleyebilirsiniz.

Nerede Villa Kiralayacaksınız?

Bu başlıkta özellikle Ege ve Akdeniz'de çok fazla seçenekle karşılaşacaksınız. Bu, tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Size özel bir havuzu ve bahçesi olması özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihi.

Fethiye'ye Ne Dersiniz?

Fethiye, hem iklimi hem de çevresinde görülecek yerlerin sıklığı hem de muhteşem doğası nedeniyle tercih edilen yerlerin başında geliyor. Fethiye'de kiralık villa tatili, kendinize armağan edebileceğiniz en güzel tatil seçeneklerinden biri. Kayaköy, Hisarönü, Ölüdeniz, Yakaköy, Üzümlü gibi birçok mahallesi bulunan Fethiye, Ölüdeniz gibi muhteşem bir plaja da sahip. Kayaköy ise tarihi Rum köyü ve doğal güzellikleriyle özellikle son yıllarda popülasyonu artan yerlerden biri. Villanızı Fethiye'nin pek çok farklı noktasından istediğiniz şekilde seçebilir, %100 para iadeli seçeneği de düşünerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Fethiye kiralık villa seçenekleri için TatildeKirala'yı ziyaret edip bütçenize en uygun ve konforlu villayı bulabilirsiniz.

Eğer hayaliniz sakin bir tatilse, plaja uzak havuzlu bir villayı da seçebilirsiniz elbette.

Konforlu Bir Tatil

Sadece tek bir odanın değil her şeyin size ait olduğu, ev konforunu yaşayabileceğiniz, kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir tatil hayal edin. İşte villada tatil yapmanın en büyük avantajlarından biri de bu konfor. Bu konfor; huzurlu bir tatilin de başlangıcı anlamına geliyor. Evin ve bahçenin her alanı sadece size ait. Dilediğiniz saatte dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kısaca; villa tatili size ev konforunu vadediyor.

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