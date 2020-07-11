Tunceli'de dağ keçisi avlattırma ihalesi iptal edildi
|11 Temmuz 2020 18:03
|Yazdır
Tunceli'de avlattırılması düşünülen 17 dağ keçisi için açılan ihalenin iptal edildiği bildirildi.
Tunceli Valiliği tarafından "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden İlimizi İlgilendiren Açıklama" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyeti yürütülmektedir. Ülkemizde de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında izin verilmektedir. Tunceli'de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13.07.2020 tarihinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle 13.07.2020 tarihinde yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu
11 Temmuz 2020 19:10
|Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar
11 Temmuz 2020 18:57
|Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek
11 Temmuz 2020 18:39
|Jandarmadan mesire alanlarında denetim
11 Temmuz 2020 18:27
|Yavru boz ayıyı vuran şahsa 30 bin 608 TL para cezası
11 Temmuz 2020 15:28
|İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya'da inceleme yaptı
11 Temmuz 2020 15:24
|Emniyet, Türkiye genelinde engelli park yerlerini denetledi
11 Temmuz 2020 14:48
|Diyanet, görevde yükselme şeflik sınavı sonuçlarını açıkladı
11 Temmuz 2020 12:53
|Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri değişmedi
11 Temmuz 2020 12:40
|4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
11 Temmuz 2020 11:55