Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı

BİLİM KURULU ÜYESİ YAMANEL: 2 VEYA 3 VARDİYALI EĞİTİM GELEBİLİR Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Okullar için de hibrit (karma) modeller var, yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir" dedi.