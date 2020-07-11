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Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı
Hatay'da motosikletle seyir halindeyken bir apartmanın balkonundan üzerlerine halı düşen 2 kişi, hafif yaralandı.
|11 Temmuz 2020 18:12
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Hatay'da motosikletle seyir halindeyken bir apartmanın balkonundan üzerlerine halı düşen 2 kişi, hafif yaralandı.
Kaza, merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cenk Mıdık yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletin üzerine bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonuna kuruması için asılan halı düştü. Sürücüsü Mıdık ve arkasında yolculuk yapan Mehmet Mahlioğlu, dengesini kaybedip, yola savruldu. Arkadan gelen araçlar son anda dururken, Mıdık ve Mahlioğlu kazayı hafif sırıklarla atlattı.
Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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