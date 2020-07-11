Jandarmadan mesire alanlarında denetim
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.
|11 Temmuz 2020 18:27
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. 723 personelle yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar uyarıldı.
Hafta sonu olması nedeniyle mesire alanlarında pikniğe gelenlerin yoğun olduğu görüldü. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarıldı. Denetimlerde, izinli bölgelerde mangal yakanlardan da dikkatli olması istendi.
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