Ukrayna'ya yeni İHA ihracatı gündemde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna'daki temasları sırasında iki ülke arasında savunma sanayiinde iş birliği konuları gündeme gelirken, Ukrayna'nın daha öncekilerin dışında Türkiye'den yeni insansız hava araçları alma yönünde talepleri olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adımlar atılırken, yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı konusundaki çalışmalar süratle devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın dün Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette savunma ve güvenlik konularının yanı sıra bu konu da gündeme geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Akar, yoğun programı kapsamında Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka ile de görüştü.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerle savunma ve güvenlik alanlarındaki konuların yanı sıra savunma sanayiinde iş birliği de görüşmelerdeki önemli bir gündem maddesi oldu.

Deniz ve hava platformlarıyla ilgili projelerde iş birliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerde daha önce Ukrayna tarafından satın alınan insansız hava araçları konusu gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Ukrayna'nın öncekilerinin dışında yeni insansız hava aracı alma yönünde talebi olduğu öğrenildi.

Yerli ve milli üretim başta SİHA ve İHA'lar olmak üzere yüksek teknoloji ürünler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra dost ve müttefik ülkelere güvenlik ve savunma konularında önemli katkı sağlıyor.