1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nin sadece uzay bilimlerinde değil uzay teknolojileri ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağını bildirdi.
 11 Temmuz 2020 18:39
Yazdır
Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Proje Yürütücüsü Cahit Yeşilyaprak, Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu bünyesindeki Stratejik Çalışma Grubu'na seçildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, astronomi, astrofizik ve astroparçacık alanlarında Türkiye'yi Atatürk Üniversitesinin temsil edecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Yeşilyaprak'ı tebrik etti.

DAG'ın ulusal çaplı bir Ar-Ge altyapısı olduğunu ve devlet imkanlarıyla hayata geçirildiğini bildiren Çomaklı, "Bu kapsamda en büyük pay Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza aittir. Mali, idari, ekipman ve altyapısal olarak üniversitemize gereken desteği kesintisiz şekilde vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, bölge ve il için son derece önemli olan DAG'ın yan üniteleri olarak kurulması planlanan Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı ve Ayna Kaplama Sistemi'nin, özellikle büyük çaplı optik sistemlere ve uzay teknolojilerine hizmet vereceğini bildirdi.

Çomaklı, şunları kaydetti:

"DAG'ın gerek sahip olduğu özellikler ve teknolojiler gerek getirdiği yenilikler ve farklılıklar gerekse de konumu itibarıyla sadece uzay bilimlerinde değil uzay teknolojileri ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağına inanıyorum. DAG, uzay bilimleri ile farklı disiplinlerle yürütülen projeler kapsamında çalışan ve aynı zamanda akademik kariyer yaparak uzmanlaşan yetişmiş insan gücüne de katkı sağlayacaktır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu
11 Temmuz 2020 19:10		 Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar
11 Temmuz 2020 18:57
Jandarmadan mesire alanlarında denetim
11 Temmuz 2020 18:27		 Tunceli'de dağ keçisi avlattırma ihalesi iptal edildi
11 Temmuz 2020 18:03
Yavru boz ayıyı vuran şahsa 30 bin 608 TL para cezası
11 Temmuz 2020 15:28		 İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya'da inceleme yaptı
11 Temmuz 2020 15:24
Emniyet, Türkiye genelinde engelli park yerlerini denetledi
11 Temmuz 2020 14:48		 Diyanet, görevde yükselme şeflik sınavı sonuçlarını açıkladı
11 Temmuz 2020 12:53
Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri değişmedi
11 Temmuz 2020 12:40		 4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
11 Temmuz 2020 11:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:34 - Son 3 günde vaka sayısı en fazla düşen 7 il19:31 - Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok19:29 - Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu19:23 - TSK'nin disiplin nizamında değişiklik teklifi görüşülüyor19:10 - Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu18:57 - Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar
18:51 - Yeşilay'dan 'Mavi Bebek' oyunu uyarısı18:46 - Kovid-19 sonrasında saç dökülmelerinde artış görülüyor18:39 - Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek18:38 - Türkiye'nin yerli teçhizatları bilgisayar oyununda yer buldu18:27 - Jandarmadan mesire alanlarında denetim18:26 - Ukrayna'ya yeni İHA ihracatı gündemde
18:20 - Kaçkar Dağları'nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi18:14 - Selinos Antik Kanalı, gün yüzüne çıkarılıyor18:12 - Motosikletin üzerine balkona asılan halı düştü: 2 yaralı18:03 - Tunceli'de dağ keçisi avlattırma ihalesi iptal edildi17:59 - Tatildekirala.com ile yüzde 100 para iadeli villa kiralama dönemi!
17:36 - Minibüs duraklarında 'ayakta yolcu' tartışması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi
İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir
Son 3 günde vaka sayısı en fazla düşen 7 il
Meral Akşener: 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım
Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa: Ne çocukmuş korkarsa korksun
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 5
stadyum 1
gram altın 2
ben de tam seni arayacaktım yalanı 1
marmelat 1
yeşil yol 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 3
vur vur inlesin 1
Kült 2
gratis 1
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam