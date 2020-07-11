Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek
|11 Temmuz 2020 18:39
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Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Proje Yürütücüsü Cahit Yeşilyaprak, Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu bünyesindeki Stratejik Çalışma Grubu'na seçildi.
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, astronomi, astrofizik ve astroparçacık alanlarında Türkiye'yi Atatürk Üniversitesinin temsil edecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Yeşilyaprak'ı tebrik etti.
DAG'ın ulusal çaplı bir Ar-Ge altyapısı olduğunu ve devlet imkanlarıyla hayata geçirildiğini bildiren Çomaklı, "Bu kapsamda en büyük pay Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza aittir. Mali, idari, ekipman ve altyapısal olarak üniversitemize gereken desteği kesintisiz şekilde vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Çomaklı, bölge ve il için son derece önemli olan DAG'ın yan üniteleri olarak kurulması planlanan Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı ve Ayna Kaplama Sistemi'nin, özellikle büyük çaplı optik sistemlere ve uzay teknolojilerine hizmet vereceğini bildirdi.
Çomaklı, şunları kaydetti:
"DAG'ın gerek sahip olduğu özellikler ve teknolojiler gerek getirdiği yenilikler ve farklılıklar gerekse de konumu itibarıyla sadece uzay bilimlerinde değil uzay teknolojileri ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağına inanıyorum. DAG, uzay bilimleri ile farklı disiplinlerle yürütülen projeler kapsamında çalışan ve aynı zamanda akademik kariyer yaparak uzmanlaşan yetişmiş insan gücüne de katkı sağlayacaktır."
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