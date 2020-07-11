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TSK'nin disiplin nizamında değişiklik teklifi görüşülüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı
 11 Temmuz 2020 19:23
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TSK'nin disiplin nizamında değişiklik teklifi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri öncesinde, görev süreleri dolan Meclis'teki 18 ihtisas komisyonuna üye seçimi yapıldı.

İhtisas komisyonlarında AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okundu. Daha sonra 27. Dönem ikinci devre için görev yapacak ihtisas komisyonu üyeleri seçildi.

Seçilen komisyon üyelerinin görev süreleri 16 Temmuz 2020'de başlayacak.

Genel Kurulda daha sonra kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

- "Teklifle TSK'nin siyasallaşması devam ediyor"

Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türk ordusunun zaferlerinin arkasında, Türk askerinin yüksek disiplin anlayışı olduğunu söyledi.

Teklifin, Türk ordusunun disipliniyle ilgili olduğunu dile getiren Özdağ, "Üzerinde konuştuğumuz kanun teklifi, AKP'nin TSK ile ilgili izlediği yanlış politikalarında ısrarcı olduğunu gösteriyor." dedi.

Teklifle, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin yaş haddinin 55'ten 60'a uzatılmasının öngörüldüğünü belirten Özdağ, "Türk ordusunun bel kemiği olan astsubaylarımızın da tıpkı subaylar gibi en tecrübeli oldukları dönemde görevlerine daha uzun bir süre devam etmelerini sağlamak olumlu bir gelişme olacaktır fakat bu durum, aynı zamanda bize daha farklı bir şey göstermektedir. Ordunun, tecrübeli astsubay personeli görevde daha fazla tutmaya ihtiyacı olduğu açıktır." diye konuştu.

Teklifle, TSK'nin siyasallaşmasının da devam ettiğini savunan Özdağ, "Düzenlemeyle şimdiye kadar Genelkurmay Başkanlığının teşkil ettiği Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanlığında kuruluyor. Bu da siyasallaşmanın nasıl devam ettiğini gösteriyor." dedi.

İktidarın, kanun teklifine hak ettiği önemi vermediğini savunan Özdağ, şöyle konuştu:

"Teklif alelacele gündeme getirilmiş, kanun bütünlük içinde ele alınmamış, araya sıkıştırılmıştır. Kanun teklifi, TSK'nin kurumsal yapısına ve askeri personele dair yığınla sorunun yalnızca birkaçını kısa vadeli, geçici ve yetersiz şekilde ele alma girişiminden ibarettir. İYİ Parti olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve onun mensuplarının ivedilikle çözülmesi gereken temel, asli ve somut sorunlarına yönelik çabamız her zaman ısrarcı biçimde devam edecektir. Kanun teklifini her ne kadar yetersiz olarak değerlendirsek de TSK ve personelinin güçlendirilmesi amacıyla destekleyeceğiz."

- "Disiplin ve hiyerarşi başarıyı sağlayan unsurlardandır"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, dünyanın her yerinde silahlı kuvvetlerin başarısını sağlayan unsurlardan ilk ikisinin disiplin ve hiyerarşi olduğunu dile getirdi.

TSK'de ise bunların önüne vatan sevgisinin eklendiğini belirten Vahapoğlu, "Bir orduda vatan sevgisi, disiplin ve hiyerarşi yoksa ya da dumura uğramışsa o ordudan başarı beklemek ham hayal olacaktır." dedi.

TSK'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, kısa süre önce maruz kaldığı olumsuz şartlara rağmen sınır içi ve sınır ötesinde ulaştığı başarılı sonuçların, sahip olduğu yüksek vatan sevgisi ve disiplini sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Vahapoğlu, kanun teklifinin, bu nedenle önemli olduğunu ifade etti.

Teklifle, astsubay sınıfında ihtiyaç duyulan personel yaş haddinin 55'ten 60'a çıkarılacağına değinen Vahapoğlu, düzenlemenin amacının, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ordunun kendini temizleme operasyonu sonucunda ihtiyaç duyduğu, uzun vadede kullanabileceği personeli temin etmek olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeleri hatırlatarak Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlere değinen Vahapoğlu, "Bütün bunları yaparken güçlü, donanımlı, morali yüksek bir orduya, takdir ve teveccüh gören, desteklenen, özellikle siyasi olarak desteklenen bir orduya ihtiyacımız var. Unutmayın ki güvenlik güçlerinin en büyük gıdası, beslendiği kaynağı onları sevk ve idare eden siyasi otoritenin onlara vermiş olduğu desteğin niteliğidir." ifadelerini kullandı.

Vahapoğlu, MHP olarak kanun teklifini desteklediklerini belirtti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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