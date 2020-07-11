Ardahan'da üç gündür vakalarındaki düşüş sevindirdi
|11 Temmuz 2020 21:04
|Yazdır
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte Kovid-19 vakalarındaki düşüşün sevindirici olduğunu ve tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi.
Vali Öner, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19'la mücadelede son durumu bildirdiği açıklamada son üç günde vaka sayılarının düştüğü iller arasında Ardahan'ın olmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Bu açıklamanın kendilerini sevindirdiğini aktaran Öner, düşüşlerin devam etmesi için gayret göstereceklerini belirtti.
Öner, düşüşlerin sevindirici bir durum olduğunu vurgulayarak, "Birtakım tedbirler aldık. Örneğin merkez ve Göle ilçemizde birer köy karantinaya alındı. Daha da önemlisi vatandaşlarımızda uyarılarımızı dikkate alıyor demek ki. Uyarılarımız sürecek. Bunun ciddiyetini vatandaşımıza anlatıyoruz. Anonslar yapılıyor, güvenlik güçlerine ait araçlarda ve camilerde aralıksız sürüyor." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca, bugün yaptığı açıklamada, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova." ifadesine yer vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu
11 Temmuz 2020 19:29
|Kaçkar Dağları'nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi
11 Temmuz 2020 18:20
|Selinos Antik Kanalı, gün yüzüne çıkarılıyor
11 Temmuz 2020 18:14
|Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor
11 Temmuz 2020 17:12
|O yol açılıyor! Mesafe 2.5 saatten 40 dakikaya düşecek
11 Temmuz 2020 15:44
|Kapadokya'daki yer altı yerleşim alanları ziyarete açıldı
11 Temmuz 2020 14:59
|Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi
11 Temmuz 2020 14:21
|Vali uyardı: 8'e düşen vaka sayısı 71'e çıktı
10 Temmuz 2020 20:10
|Çalışanda virüs çıktı, Kredi Kooperatifi karantinaya alındı
10 Temmuz 2020 19:44
|Hakkari'de düğünler 4 saatle sınırlandırıldı
10 Temmuz 2020 19:20