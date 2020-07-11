Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın acı günü
|11 Temmuz 2020 21:08
|Yazdır
Metin Arolat'ın İzmir'de yaşayan annesi Nazire Arolat, dün evine fenalaştı. Kent Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Nazire Arolat'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Arolat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Metin Arolat, acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu. Arolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Annecim. Bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin."
Nazire Arolat, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. Başsağlığı dileklerini kabul eden şarkıcı Metin Arolat'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Nazire Arolat, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|RUBATO'nun solisti hakkında soruşturma başlatıldı
09 Temmuz 2020 22:05
|Tatlıses'den 20 yaş küçük sevgili açıklaması
08 Temmuz 2020 10:58
|Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı!
05 Temmuz 2020 20:49
|Demet Akalın: Keşke herkes Reis'le 5 dakika geçirebilse
05 Temmuz 2020 16:15
|Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı
04 Temmuz 2020 15:07
|Mabel Matiz'den ÖSYM kararı ile ilgili açıklama
04 Temmuz 2020 14:57
|4K film kalitesinden faydalanın!
03 Temmuz 2020 18:15
|TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
02 Temmuz 2020 22:06
|Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması! Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım
02 Temmuz 2020 09:52
|Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
27 Haziran 2020 18:47