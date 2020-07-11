1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs kahve tüketimini artırdı

Koronavirüs nedeniyle sürekli evde vakit geçirmek kahve tüketiminde artış yaşanmasına neden oldu. İşletmeci Sabri Pisikoğlu, "Normal dönemde ayda 20 bin liralık satış yapan firmalar 700 bin liralık ciroları görmeye başladı." dedi.
 11 Temmuz 2020 21:15
Yazdır
Koronavirüs kahve tüketimini artırdı

Çalışma saatlerinin kısaltılması ile birlikte insanların evde geçirdikleri zamanın artmasıyla kahve tüketiminin de hızla yükselişe geçtiğini söyleyen Barcha Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Pisikoğlu, korona öncesi döneme göre 3-4 kat daha fazla kahve içildiğini dile getirdi. Salgın nedeniyle kahvenin ana vatanı olan Kolombiya, Brezilya ve Peru'da kahve üretiminin yavaşladığını ifade eden Pisikoğlu, talebin arttığı bir dönemde yaşanan arz eksikliğinin ise fiyatları yukarı çekeceğini kaydetti.

20 BİN LİRALIK CİROLAR 700 BİNE ÇIKTI

Korona döneminde Türk halkının değişik kahve türleri ile de ilk kez tanıştığını ifade eden Pisikoğlu, "Bu noktada insanlar hem daha fazla kahve tüketme alışkanlığı kazandı hem de yeni tarzlar deneyimle şansı buldu. Tüketimdeki artışı özellikle internet üzerinden satış yapan firmaların cirolarında kendini gösterdi. Normal dönemde ayda 20 bin liralık satış yapan firmalar 700 bin liralık ciroları görmeye başladı. Ayrıca değişik tarzda kahveleri de deneyimlemek isteyen insanlar bu konuda araştırma yapıp, gerekli ekipmanları temin etti. Kısacası bu dönemde kahve kültürü yeni bir boyut kazandı" dedi.

"KAHVE ZİNCİRLERİNİN TAHTI SALLANIYOR"

Pisikoğlu, normalleşme süreciyle kahve zincirlerinin yerini 3. Nesil kahve işletmelerinin alabileceğini de belirterek şunları söyledi; "3. Nesil demleme tekniklerini ilgi gösteren yatırımcılar bu alanda önemli yatırımlarda bulunmak istiyor. Bu tekniklere olan ilgi normal vatandaş cephesinde de artıyor. Daha küçük işletmelerde daha az personel gerektiren bu tarz aynı zamanda yüksek kar marjı da sunuyor. Yani çok sayıda personelin çalıştığı büyük zincirlerin tahtı sallanmaya başladı."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ukrayna'ya yeni İHA ihracatı gündemde
11 Temmuz 2020 18:26		 Dünya yaya kaldı Türkiye şaha kalktı
10 Temmuz 2020 18:21
Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 2,10 oldu
10 Temmuz 2020 11:04		 İşsizlik rakamları açıklandı
10 Temmuz 2020 10:02
Fatih Sondaj Gemisi enerjide yeni bir çağ açacak
10 Temmuz 2020 08:58		 Tıbbi ihracatçılardan 'hibe şartı kaldırılsın' talebi
09 Temmuz 2020 21:57
BDDK'dan asgari ödeme tutarıyla ilgili açıklama
09 Temmuz 2020 21:44		 Sürat Kargo Genel Müdürlüğü'ne Metin Kocael atandı
09 Temmuz 2020 20:20
Devlet destekli yatırımla 4 bin 500 kişi istihdam edilecek
09 Temmuz 2020 11:29		 Sahte pırlanta tuzağına dikkat!
08 Temmuz 2020 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:19 - Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti22:18 - Kavgayı ayıran muhtar kalp krizi geçirerek öldü21:56 - Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Ayasofya' açıklaması21:26 - Meclis çalışmalarına 3 gün ara verildi21:20 - Maske takmadı, 'maske satmak için uyduruldu' dedi21:15 - Koronavirüs kahve tüketimini artırdı
21:08 - Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın acı günü21:04 - Ardahan'da üç gündür vakalarındaki düşüş sevindirdi21:02 - İbrahim Kalın: Atatürk bile 11 sene bekledi20:53 - 5 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı20:36 - 850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdi20:34 - Vakalar arttı, vali 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı
19:34 - Son 3 günde vaka sayısı en fazla düşen 7 il19:31 - Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok19:29 - Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu19:23 - TSK'nin disiplin nizamında değişiklik teklifi görüşülüyor19:10 - Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu
18:57 - Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi
Son 3 günde vaka sayısı en fazla düşen 7 il
İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir
Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa: Ne çocukmuş korkarsa korksun
Meral Akşener: 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım
Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sumo güreşi 1
ayasofya'nın ibadete açılması 5
gratis 2
çeyrek altın 1
ben de tam seni arayacaktım yalanı 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
çizgi film izleyen yetişkin 3
öksürük şurubu 1
maske takmak 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 5
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam