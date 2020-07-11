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Maske takmadı, 'maske satmak için uyduruldu' dedi

İzmir'de maske takma zorunluluğuna uymayan bir vatandaş, koronavirüsü insanların uydurduğunu, böyle bir şeyin olduğuna inanmadığını söyledi. Maske takmayan vatandaş, "Bu hastalık, maske satmak için uyduruldu" dedi.
 11 Temmuz 2020 21:20
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Maske takmadı, 'maske satmak için uyduruldu' dedi

İzmir'de maske takma zorunluluğu olduğu halde, kurallara uymayan vatandaşların 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdiği cevaplar şaşırttı. Vatandaşların, "Neden takmadığımı bilmiyorum açıkçası", "Bir kere ceza yedim zaten. İkincisini de yerim, üçüncüsünü de yerim büyük ihtimalle", "Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi bir de maskeyle mi çalışacağım?" ve "Koronavirüs insanlar tarafından uydurulmuş değişik bir hastalıktır" şeklinde verdiği cevaplar dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun bulunduğu İzmir'de, bazı vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti. Emniyet ekiplerinin sıkı denetimi devam ederken, vatandaşların salgına karşı duyarsız oluşu dikkat çekti. İzmir'de, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, sokaktaki vatandaşların bazılarının hala maskeyi ya çene altına ya da koluna taktığı gözlendi. Maske kuralına uymayanlar, sıcaktan ya da kişisel sebeplerden takmamayı tercih ettiklerini söyledi. Çoğunlukla gençlerin maske konusunda rahat davrandığı görüldü. Yüzünde maskesi olmayan birçok kişi de maskeyi ya pantolonunun kemerinde ya da elinde taşıdı. Vatandaşların, 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdikleri cevaplar şaşırttı.

"NEDEN TAKMADIĞIMI BİLMİYORUM"

Sokakta maskeyi koluna takan Önder Alaca, "Neden takmadığımı bilmiyorum açıkçası. Korkuyorum ama ne bileyim. Genelde sadece toplu taşıma araçlarında takıyorum. Dışarıda zaten kimse takmıyor. 23 yaşındayım, bu yaşlarda çok ölüm olmuyor. Etki etmediğini söylüyorlar. Toplumun rehavetine kapılıyorum" dedi.

"CEZA YEDİM, İKİNCİYİ VE ÜÇÜNCÜYÜ DE YERİM"

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde broşür dağıtan ve maskesini pantolonunun kemer kısmına sıkıştırmış olan Kardelen Yaskı ise,"Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi bir de maskeyle mi çalışacağım? Maske takmam gerekiyor, fakat sıcak. Onun yerine 'el sıkışma, öpüşme' yazan bir rozet takıyorum. İnsanlardan değil de ceza yemekten korkuyorum. Bir kere ceza yedim zaten. İkincisini de yerim, üçüncüsünü de yerim büyük ihtimalle. Maske takmıyorsam bedelini bir şekilde ödeyeceğim. Çalışıp kazandığım maaşımı gidip bir de cezaya ödeyeceğim, maalesef" diye konuştu.Maskeyi kolunda taşıyan Barış Akçakale, "Maske takmıyorum, çünkü astımım var. Nefes alıp verişim zorlaşıyor. Nefes darlığım olduğu için dışarda olduğumda çıkarıyorum. Aslında astımım olduğu için daha çok korunmam lazım ama bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"KORONAVİRÜSÜ İNSANLAR UYDURDU"

Koronavirüs salgınına inanmadığını anlatan Ramazan Uygun ise, "Koronavirüs insanlar tarafından uydurulmuş değişik bir hastalıktır. İnsanlar başka hastalıklardan ölüyor, ölüm nedenine koronavirüs diyorlar. Bir sistem çıkardılar. Maskeler de ticaret amaçlı satılıyor. Bu insanlar koronavirüsten ölmüyor, Allah'ın verdiği hastalıklardan ölüyor. Ben hiç korkmuyorum, maske de takmıyorum" dedi.
DHA
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