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Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı

Rizeli mobilya ustası Metin Tercan pratik zekasını kullandı ve çürümeye yüz tutan aracını ustalığı ile değerlendirdi. Mobilya yapımındaki ustalığını konuşturarak kendine ahşaptan kamyonet yapan Tercan, "Araca henüz isim koymadım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği bir ismi seve seve aracıma koyabilirim" dedi.
 11 Temmuz 2020 22:35
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Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı

Rizeli mobilya ustası Metin Tercan pratik zekasını kullandı ve çürümeye yüz tutan aracını ustalığı ile değerlendirdi. Mobilya yapımındaki ustalığını konuşturarak kendine ahşaptan kamyonet yapan Tercan, "Araca henüz isim koymadım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği bir ismi seve seve aracıma koyabilirim" dedi.

Pratik zekası ve çözümleri ile ön plana çıkan Rizeliler yine adından bahsettirecek bir olaya imza attı. Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan Metin Tercan isimli mobilya ustası evinin önünde duran ve uzun süredir kullanılmayan 1988 model aracının çürüdüğünü fark etti. Gerçekleştirdiği testler sonucunda motorunun sağlam olduğunu gören Tercan, motoru araçtan ayırdı ve diğer kısımlarını hurdacıya verdi. Motor ile kendisine tek koltuklu binek bir araç yapmak için yola çıkan Tercan, her seferinde bir şeyini daha yapayım derken mobilya yapımındaki ustalığını konuşturarak kendisine ahşaptan kamyonet yaptı.

Aracı yapmak için 1 buçuk yıl uğraştığını fakat sonunda güzel bir şey çıktığını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Metin Tercan, "88 model bir arabam vardı. Arabanın kupası burada çürümeye başladı. İçerisinden motorunu aldım. Revizyonunu, rektefiyesini yaptım. Denedim, baktım ki çalışır halde. Köyde gezmek için ufak bir şey yapmayı düşünmüştüm. Fakat bunu yaparken bayağı bir hoşuma gitmeye başladı. Bu hale getirene kadar tam 1 buçuk yılımı verdim. Baktım güzel oluyor ben buna daha detaylı çalıştım, daha güvenceli, çok daha sağlıklı bir şekilde yaptım. Ortaya güzel, el emeği bir araba ortaya getirdim" dedi.

Sıradaki hedefinin su ilçe çalışan bir araba yapmak olduğunu, kafasında tasarımlarını tamamladığını belirten Tercan, "30 bin metre kare üzerine kurdukları fabrikada elektrikli araba üretmeye başladılar. Ben ise 50 metre kare marangoz atölyesinde benzinli bir araç yaptım. İkinci bir araç daha yaparsam su ile çalışan bir araç yapabilirim. Bundan sonra Allah sağlık verirse bana öyle bir çalışma kafamda tasarladım. Bütün hayalim budur" şeklinde konuştu.

Araca ruhsat verilemeyeceğini bildiğini fakat sadece hafta sonları Rize merkeze kadar inebilmek adına bir belgesi olsa çok mutlu olacağını dile getiren Rizeli mobilya ustası Tercan, "En azından Rize'ye kadar, sadece Cumartesi, Pazar günleri denize kadar gitmek kaydı ile bir belge verilse bana sevinirim. Eğer mümkünse bunu emniyet amirlerimden, mülki amirlerimden rica ediyorum. Bu şuanda piyasada olan arabalar gibi muayeneden geçemezse hiç bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Araca henüz isim koymadığını ve komşuları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği bir ismi seve seve aracına koyacağını sözlerine ekleyen Tercan, "Benim kendi patentim yok ki ismimi koyayım, şirketim yok ki ismini versem. Kendi adımı yazarım anca eğer yazarsam. Ama Cumhurbaşkanımız ismi bu olsun derse onu seve seve araca veririm" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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