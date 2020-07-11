Sinop bu turizm sezonunda umduğunu bulamadı
|11 Temmuz 2020 22:59
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de en mutlu insanların yaşadığı kent olan ve son yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'ta turizm sektörü, bu sezon umduğunu bulamadı.
Uzun ve temiz sahilleri, tabiat parklarının yanı sıra tarihi dokusuyla da bölgede öne çıkan Sinop'ta, bu yıl kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında önemli düşüş yaşanıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Turların gelmemesi birçok işletmeyi ciddi manada etkilemiş durumda. Muhtemelen Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin yıl sonunda açıklanacak ziyaretçi sayısı da geçmiş yıllara göre düşük çıkacaktır. Çünkü mevcut durumda gelen ziyaretçiler daha çok günübirlik dediğimiz kesim. Bu insanlar deniz ve piknik için kentimize geliyor. Kentte konaklamaya veya tarihi ve turistlik mekanları gezmeye gelmiyorlar. Sinop için konaklamalı turizm genel anlamda temmuz ve ağustos aylarında yaşanıyor. Okulların açılış tarihleri de duyuruldu. Bu demektir ki özellikle aileler, ağustos ayının son 10 günü turizmden uzaklaşır. Dolayısıyla yuvarlak hesap yaparsak, 15 Temmuz-15 Ağustos tarihlerinde bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz ama yine de yaşanacak bu yoğunluk geçen senelere ulaşmayacaktır. Sinop özelinde geçmiş yıllara oranla yüzde 60-70 turizm hareketliliğine ulaşırsak, bizim adımıza sevindirici olacaktır. Sonuçta tüm dünya salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Biz hem ülke hem de Sinop olarak bundan en az zararla çıkabilme arzusundayız" dedi.
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