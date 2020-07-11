1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

LGS'ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencinin, sınavdan sonra cevap kağıdının kaybolduğu ortaya çıktı.
 11 Temmuz 2020 23:17
Yazdır
LGS'ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencinin, sınavdan sonra cevap kağıdının kaybolduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Pınar Akbaş, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavına yine kendi okulunda girdi. 16 Temmuz'da sınav sonucunun açıklanmasını beklemeye başlayan aileye okuldan telefon gelerek öğrenci ile birlikte okula gelmeleri istendi. Öğrencinin annesi Sevgi Akbaş kızını da alarak okula gitti. Okul yetkilileri aileye öğrencinin sınav cevap kağıdının kayıp olduğunu ve Pınar Akbaş'ın bu konuda bilgisine başvuracaklarını söyledi. Sınav sonucunu beklerken aldığı bu haberle şok yaşayan öğrenciye sınava kesin girip girmediği soruldu.

Sınav sonrası üzerinde adının yazılı olduğu soru kitapçığını da aldığını söyleyen Pınar Akbaş, "Ben okulumda sınava girdim. Ancak geçtiğimiz hafta bizi okula çağırarak optiğimin kaybolduğunu söylediler. Sınava çok çalışmıştım tüm emeğim boşa gitti. 76 soru cevapladım. Bazı soruları da boş bıraktım. Benim sınava girdiğim salonda arkadaşım da vardı beni sınavda o da gördü. Şu anda sınava hiç girmediğim görünüyor" dedi.

"Kızımın geleceği ile oynanmasın" diyen anne Sevgi Akbaş ise "Bizi okuldan çağırdılar geldik. Kendilerini bakanlıktan aramışlar sanırım bize öyle dediler ve kızımın cevap optik kağıdının kayıp olduğunu söylediler. Pandemi döneminde kızım sürekli ders çalışmıştı. Dershaneye de göndermiştim. Bana adresime en yakın okula göndeririz dediler. Ben öyle olsun istemiyorum kızımın hakkının aranmasını istiyorum. Bakanlıktan ve Cumhurbaşkanımızdan bu konuda yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise Bakanlıktan şube müdürünün arandığını ve konudan haberdar olduklarını belirterek, "Öğrencimizin cevap kağıdının birinin olmadığı söylendi. Soru kitapçığının arasında mı kaldı, buradan gönderildi başka yerde mi kayboldu henüz bilmiyoruz. Bakanlık oradan araştırıyor biz de buradan araştırıyoruz. Aileyi bunun için okuldan aradılar ve bilgilendirdiler" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs unutuldu, İstiklal Caddesi vatandaşlarla doldu
11 Temmuz 2020 23:21		 300 kişiye iş imkanı sağlıyor ancak iş yerine elektrik alamıyor
11 Temmuz 2020 22:42
Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı
11 Temmuz 2020 22:35		 Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti
11 Temmuz 2020 22:19
Kavgayı ayıran muhtar kalp krizi geçirerek öldü
11 Temmuz 2020 22:18		 Maske takmadı, 'maske satmak için uyduruldu' dedi
11 Temmuz 2020 21:20
Vakalar arttı, vali 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı
11 Temmuz 2020 20:34		 Yeşilay'dan 'Mavi Bebek' oyunu uyarısı
11 Temmuz 2020 18:51
Minibüs duraklarında 'ayakta yolcu' tartışması
11 Temmuz 2020 17:36		 Gelinler için altın işlemeli maske üretildi: 14 bin lira
11 Temmuz 2020 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Güvenlik soruşturması mahkemece iptal edilenler geriye yönelik mali hak talep edebilir mi?00:01 - 12 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:44 - İletişim Başkanlığı'ndan '15 Temmuz Mehteri'23:39 - Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım23:38 - Bursa'da 300 yıllık türbeye çirkin saldırı23:35 - Galataport İstanbul, Survivor'ın finaline ev sahipliği yapacak
23:21 - Koronavirüs unutuldu, İstiklal Caddesi vatandaşlarla doldu23:17 - LGS'ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu22:59 - Sinop bu turizm sezonunda umduğunu bulamadı22:54 - Öğretmenler tulum giydi, okulu boyadı22:51 - Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi22:46 - 3 kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek
22:42 - 300 kişiye iş imkanı sağlıyor ancak iş yerine elektrik alamıyor22:35 - Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı22:19 - Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti22:18 - Kavgayı ayıran muhtar kalp krizi geçirerek öldü21:56 - Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Ayasofya' açıklaması
21:26 - Meclis çalışmalarına 3 gün ara verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması mahkemece iptal edilenler geriye yönelik mali hak talep edebilir mi?
12 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güvercin 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 3
ayasofya'nın ibadete açılması 5
çeyrek altın 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
ağız şapırdatma 2
maske takmak 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 3
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 6
öksürük şurubu 1
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam