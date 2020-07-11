Galataport İstanbul, Survivor'ın finaline ev sahipliği yapacak
Survivor'ın 13 ve 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek finaline İstanbul'un en önemli projelerinden Galataport İstanbul ev sahipliği yapacak.
|11 Temmuz 2020 23:35
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın acı günü
11 Temmuz 2020 21:08
|RUBATO'nun solisti hakkında soruşturma başlatıldı
09 Temmuz 2020 22:05
|Tatlıses'den 20 yaş küçük sevgili açıklaması
08 Temmuz 2020 10:58
|Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı!
05 Temmuz 2020 20:49
|Demet Akalın: Keşke herkes Reis'le 5 dakika geçirebilse
05 Temmuz 2020 16:15
|Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına aldı
04 Temmuz 2020 15:07
|Mabel Matiz'den ÖSYM kararı ile ilgili açıklama
04 Temmuz 2020 14:57
|4K film kalitesinden faydalanın!
03 Temmuz 2020 18:15
|TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
02 Temmuz 2020 22:06
|Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması! Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım
02 Temmuz 2020 09:52