Bursa'da 300 yıllık türbeye çirkin saldırı
Bursa'da İznik ilçesinde 17. yüzyıldan kalma bin 800 yıllık Afyon Sultan Türbesi'ni sprey boyalarla boyadılar.
|11 Temmuz 2020 23:38
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Bursa'da İznik ilçesinde 17. yüzyıldan kalma üçyüz yıllık Afyon Sultan Türbesi'ni sprey boyalarla boyadılar.
İznik Beyler mahallesinde bulunan ve ilçenin simgesi haline gelen Osmanlı Beyi Orhan beyin torunu Afyon Sultan (Ahiveyn Sultan) 300 yıldır ayakta duruyor. Türbeyi anlatan tabela ve iç kısmı ise kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boyalar ile saldırıya uğradı. Etrafı ise içki şişeleri ve pisliklerle doldu. Türbeye dua için gelen vatandaşlar ise şok yaşarken, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. İnsanlar bu manzarayı görünce rezil oluyoruz. Bir türbeye bu yapılır mı çok ayıp" dediler.
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