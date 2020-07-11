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Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım

Pek çok rakibi gibi ücretsiz bir platform olan Twitter ücretli abonelik modeli için ilk adımı attı.
 11 Temmuz 2020 23:39
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Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım

On milyonlarca aktif kullanıcısına rağmen söz konusu gelir sağlamak olunca yatırımcılarını bir türlü memnun edemeyen Twitter çareyi bir kez daha ücretli abonelik modelini denemekte buldu.

CNN International'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu.

Bu proje kapsamında iş ilanları da yayınlayan Twitter 'Gryphon' adı verilen proje kapsamında New York ofisinde çalışacak, abonelik platformunda görev alacak çalışma arkadaşları aradığı bilgisine yer verdi.

NTV'nin aktardığına göre ABD basınında çıkan haberler sonrası bir açıklamada bulunan Twitter sözcüsü söz konusu iş ilanının yeni özelliğin platforma entegre edileceği anlamını taşımadığı bilgisinin altını çizdi.

Ancak bu Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil.

Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweetlerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti.

Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu.

Ancak Twitter konu ile ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.
NTV
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