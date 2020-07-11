İletişim Başkanlığı'ndan '15 Temmuz Mehteri'
|11 Temmuz 2020 23:44
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Altun, Twitter hesabından "Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..." notunu düşerek yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Mehteri" isimli esere yer verdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan eserin tanıtım videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es." dizelerini seslendirdi.
Klibi Ayasofya Meydanı'nda çekildi
Eserin, Ayasofya Meydanı'nda çekilen klipte de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşanan gelişmelerin, darbe girişimini engelleyebilmek için sokaklara çıkan vatandaşların verdiği mücadelenin görüntüleri yer alıyor.
"O gün bugündür diye kahramanlar can verdiFahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 11, 2020
Gökte hazır melekler selamladı şehidi
15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti"
Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle... #15TemmuzMehteri pic.twitter.com/MgMClflrA8
15 Temmuz Mehteri'nin sözleri ise şöyle:
"Karanlık bir geceydi,
Hedef son kaleydi
Memleket meydanları ihanetle çevrildi
Sinesi iman dolu canlar ona neferdi
15 Temmuz gecesi destan yazan milletti
Kahramanlar ölümüne namlulara direndi
Siper oldu yurduna 15 Temmuz gecesi
Serden geçti yine de vatanını vermedi
Meydanları kuşatıp bozdular ihaneti
Selalar minarelerden vatan için yükseldi
O gün bugündür diyen kahramanlar can verdi
Gökte hazır melekler selamladı şehidi
15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti."
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