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12 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

12 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
 12 Temmuz 2020 00:01
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12 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Stadyumu'nda ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda incelemelerde bulunacak, Keşan'ın spor kulübü temsilcileriyle buluşacak; 1500 kişilik yurt projesi inşaat alanını ve 750 kişilik Günebakan Yurdu'nu ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.

(Edirne/12.30/13.15/14.00/Tekirdağ/18.00/18.30/19.00)

2- Süper Lig'in 32. haftasına MKE Ankaragücü-Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/18.30/Antalya/İstanbul/21.00)

3- TFF 1. Lig'in 33. haftası İstanbulspor-Osmanlıspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor, Keçiörengücü-Fatih Karagümrük, Altınordu-Giresunspor, Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor, Boluspor-Akhisarspor ve Adanaspor-Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/İzmir/Bursa/Bolu/Adana/17.30)

4- Formula 1 sezonunun ikinci yarışı Avusturya'da yapılacak.

(Spielberg/16.10)

***

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Anadolu Ajansı
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