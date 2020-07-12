12 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|12 Temmuz 2020 00:01
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.
(Van)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Stadyumu'nda ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda incelemelerde bulunacak, Keşan'ın spor kulübü temsilcileriyle buluşacak; 1500 kişilik yurt projesi inşaat alanını ve 750 kişilik Günebakan Yurdu'nu ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.
(Edirne/12.30/13.15/14.00/Tekirdağ/18.00/18.30/19.00)
2- Süper Lig'in 32. haftasına MKE Ankaragücü-Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/18.30/Antalya/İstanbul/21.00)
3- TFF 1. Lig'in 33. haftası İstanbulspor-Osmanlıspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor, Keçiörengücü-Fatih Karagümrük, Altınordu-Giresunspor, Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor, Boluspor-Akhisarspor ve Adanaspor-Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Ankara/İzmir/Bursa/Bolu/Adana/17.30)
4- Formula 1 sezonunun ikinci yarışı Avusturya'da yapılacak.
(Spielberg/16.10)
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