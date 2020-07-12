Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|12 Temmuz 2020 09:05
|Yazdır
KARABÜK
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Tandır köyü Selimağa Mahallesi'nde birden fazla Kovid-19 pozitif vaka tespit edildiği ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle saat 00.01'den 25 Temmuz saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle mahallenin tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
BAYBURT
Bayburt'ta Dumlu köyü karantinaya alındı
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan duyuruda, "İlimiz Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde Aydıntepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 11.07.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|EPDK 9 şirkete lisans verdi
12 Temmuz 2020 10:07
|Emeklilerin kurban ikramiyesinin verileceği tarih netleşti
12 Temmuz 2020 09:32
|Meclis, virüse karşı
12 Temmuz 2020 09:27
|Özel hastaneler hasta alamayacak
12 Temmuz 2020 08:35
|Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemeler değişti?
12 Temmuz 2020 07:05
|Hadisler engellilerin erişimi için işaret diline çevrildi
11 Temmuz 2020 22:51
|6 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
11 Temmuz 2020 20:53
|Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu
11 Temmuz 2020 19:10
|Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar
11 Temmuz 2020 18:57
|Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek
11 Temmuz 2020 18:39