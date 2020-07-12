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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

Bayburt ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı.
 12 Temmuz 2020 09:05
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

KARABÜK

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Tandır köyü Selimağa Mahallesi'nde birden fazla Kovid-19 pozitif vaka tespit edildiği ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle saat 00.01'den 25 Temmuz saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle mahallenin tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt'ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan duyuruda, "İlimiz Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde Aydıntepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 11.07.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi.
Anadolu Ajansı
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