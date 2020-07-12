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Virüsü yok saydılar, 5 kişilik otomobilden 10 kişi çıktı

Aksaray'da en fazla 5 kişilik kapasiteye sahip olan otomobilden tam 10 kişi indi. Korona virüs tedbirlerini alt üst eden görüntüler 'yok artık' dedirtti.
 12 Temmuz 2020 06:41
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Virüsü yok saydılar, 5 kişilik otomobilden 10 kişi çıktı

Aksaray'da en fazla 5 kişilik kapasiteye sahip olan otomobilden tam 10 kişi indi. Korona virüs tedbirlerini alt üst eden görüntüler 'yok artık' dedirtti.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinden Ereğli Kapı Mahallesi istikametine seyreden ve içerisinde kucak kucağa oturan yolcuların bulunduğu bir otomobil durdu. Otomobil sürücüsünün aracı park etmesinin ardından aracın kapıları açıldı ve sanki bir minibüsten yolcu iner gibi otomobilden 1'i bebek, 4'ü çocuk toplam 10 kişi indi. Otomobilin marka ve model itibariyle küçük olması ve 10 kişinin bu otomobilden inmesi görenleri de şaşkına çevirdi. Korona virüs (COVID-19) önlem ve tedbir kurallarını adeta alt üst eden otomobil sürücüsü daha sonra otomobili park ederek 9 kişi ile birlikte otomobilin yanından ayrıldı. Tüm bu yaşananlar başka bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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