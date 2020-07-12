Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemeler değişti?

Ahmet ÜNLÜ'nün bugünkü yazısı;

2020 Temmuz'da memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan birçok ödeme değişti

Bu yazımızda 2020 yılı Temmuz ayından itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler değiştiği için bu ödeme tutarlarını açıklamaya çalışacağız.

Alt sınır aylığı nedir ve Temmuz ayındaki tutarı ne kadar oldu?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınırdır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece'nin 2. Kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2020 yılının ikinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 2.705,84 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar içinse alt sınır aylık farklı düzenlenmiştir. Buna göre kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.

En yüksek devlet memuru aylığı nedir, nasıl hesaplanır ve Temmuz'da ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = 9500*0,154461 = 1.467,37 TL'dir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın 2020 yılının Temmuz ayındaki net ücreti 18.969 TL'dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda kamu personeli bulunmaktadır.

Aylık nedir ve tutarı ne kadardır?

Devlet memurlarının gösterge ve ek göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara aylık denilmektedir. Memurlara ödenen maaşlar için aylık kavramı kullanılmamaktadır. Aylık tutarı memurların derece, kademe ve unvanlarına göre değişmektedir. Bazen memurların ellerine geçen ücretle bu kavramın karıştırıldığı da olmaktadır.

Kıdem aylığı nedir ve hangi tutarda ödenmektedir?

Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir. Aynı hizmet yılına sahip bütün memurların kıdem aylığı tutarı aynıdır. Kıdem aylığı bazı memurların maaş kalemleri arasında yer alırken bazılarının sadece emekli kesintisinde esas alınmaktadır.

Taban aylık nedir ve nasıl hesaplanır?

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2020 yılının ilk yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 *2,417699 = 2.417,69 TL'dir. Bütün memurların taban aylık tutarı aynıdır ve memur maaş katsayısı artışları ile arttırılmaktadır.

Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Temmuz'da ne kadar oldu?

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100*0,154461 = 324,36 TL'dir.

Huzur hakkı nedir, ödenecek tutar nasıl belirlenir ve Temmuz'da ne kadar oldu?

375 sayılı KHK'nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkıyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir."

Buna göre kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve tutarına yer verilmişse bu ödeme yapılabilmektedir. Genellikle bu ödeme 9000* 0,154461 = 1.390,14 TL olup, bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır ve tutarı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş katsayısındaki artışlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılacak emekli ikramiyesini de arttıracaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın emekli ikramiyesine paralel artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı 01/07/2020 tarihinden itibaren 7.117,17 TL olmuştur.

Kamu personelleri arasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılacak bir yıllık emekli ikramiyesinden daha yüksek emekli ikramiyesi alan kamu personeli olduğunu da ifade etmek isteriz.

Temmuz ayından itibaren sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadardır?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 8.454,34 TL'dir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 7.536,85 TL'dir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmektedir.

Mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı ne kadar oldu?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01/07/2020 tarihi itibarıyla 6.682,36 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın kendilerine aylık ödenmeyenleri kapsadığını ifade etmek isteriz. Yani memurlarla ilgisi yoktur.

Emekli olacak kamu personeline ne kadar yol tazminatı ödenecek?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1'inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kamu görevlilerinden emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı; 13.558 * 0,154461 = 2.094,18 TL - 15,89 TL damga vergisi = 2.078 TL net ödeme yapılacaktır.