İlk cuma namazını bekliyorlar... Yurt dışından açılışa akın

Danıştay kararıyla 86 senelik aranın ardından yeniden camii statüsüne kavuşan Ayasofya, 24 Temmuz'a hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Ayasofya Cami'nde ilk cuma namazını kılmayı sabırsızlıkla bekliyor. Almanya'dan İstanbul'a gelecek 23-24 Temmuz tarihli uçak seferlerinde tüm rezervasyonların şimdiden dolduğu öğrenildi. 24 Temmuz Cuma günü dolup taşması beklenen Ayasofya Camii'ne şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda kişinin geleceği ifade ediliyor. Cami ayrıca Sultanahmet Camii gibi turistlerin de ziyaretine açık olacak.

YEDİ BİN METREKARE HALI

Ayasofya Camii'nde yapılacak düzenlemeler ise netleşmeye başladı. Ayasofya'nın içinde ve dışında bir takım düzenlemeler yapılacağı ifade edilirken halıların siparişinin verildiği, 24 Temmuz'a kadar 7 bin metrekarelik halının serileceği öğrenildi. Halının renklerinin ise Fatih Sultan Mehmed dönemindeki gibi erguvan rengi olacağı belirtiliyor. Ayrıca serilecek halının zemine, dokuya zarar vermeyecek şekilde teknik ve malzeme kullanıldığını da ifade ediliyor.

Namaz kılınacak bölümün yedi bin metre kare olmasına rağmen sipariş edilen halının 14 bin metrekare olduğunu söyleyen uzmanlar, herhangi bir tahribat ve aşınma olduğunda halının değişimi sonrasında renk farklılığı olmaması için yedek halı sipariş edildiğini de belirtiyor. Uzmanlar ayrıca zeminde bazı çökmeler, yıpranmalar olduğunu, buna zarar vermeyecek bir teknikle ve malzemeyle halı döşeneceğini ve ibadete hazır hale getirileceğini söylüyor. İbadet yapılacak yere serilecek halıya ziyaretçilerin basmaması için ise özel bir koridor yapılacak.

VATANDAŞTAN KAMPANYA ÇAĞRISI

Ayasofya Camii'ne serilecek halı için de sosyal medyada kampanya başlatılması yönünde vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talep geldi. Birçok vatandaş, Twitter üzerinden yaptı çağrıda "Bir hesap açılsın ve herkes oraya bir seccade büyüklüğünde halı bağışlasın" görüşünü paylaştı.

ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK

Bu arada, yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya turistlerin girip giremeyeceği de gündeme gelmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilerinden edinilen bilgiye göre daha önce müze olarak ziyaret edilen tarihi yapı, şimdi de cami olarak yine turistlerin ziyaretine açık olacak. Yetkililer, aradaki farkın sadece bu defa para verilmeden, bilet alınmadan girilecek olduğunu belirtirken, herkesin ziyaretine açık olacağını vurguluyor. Öte yandan Ayasofya'nın 86 sene sonra camiyi dönüştürülmesini sevinçle karşılayan AK Parti Gençlik Kolları, 81 şehirde sabah namazı kıldı, şükür duası programı düzenledi.

PERDE VE IŞIKLA KAPATILACAK

İkona semboller aynen korunacak

Ayasofya'nın içinde bulunan ikona, sembol, figür ve resimlerle ilgili düzenlemeler yapılacak. Uzmanlara göre, ikona ve sembollerin kaldırılmasının veya bir başka yere nakledilmesinin düşünülmüyor. Tarihi yapı içinde bulunan ikona ve insan figürleri için açılır-kapanır perde ile örtüleceği ya da LED ışıklarıyla karartma yapılacağı ifade ediliyor. İnsan figürü olmayan başka sembollerin ise kaldırılması veya üzerinin örtülmesinin söz konusu olmayacağına işaret ediliyor. Uzmanlar, 86 sene evvel cami olarak ibadet edilirken de bu figürlerin üzerlerinin kapatılmadığına dikkat çekiyor. Ayrıca düzenlemeler dahilinde abdesthanede çeşitli düzenlemelerin yapılacağı, camiye özel bir ses sisteminin kurulması da planlanıyor.

UNESCO'YA AYASOFYA TEPKİSİ:

Ankara Cordoba Camii'ni hatırlattı

Ayasofya, müzeden yeniden cami olarak ibadete sunulurken, UNESCO'dan skandal bir açıklama geldi. Ayasofya'yı Dünya Kültür Mirası Listesi'nden çıkarmakla tehdit eden UNESCO'ya Ankara tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülen İspanya'daki Cordoba Camii'ni örnek vererek "UNESCO Sözleşmesi'nde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Türkiye'nin Ayasofya konusunda UNESCO'nun koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.