Koronayla havada karada savaş

Titreşim yoluyla etkisiz hale getirdi

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede teknoloji firmaları da devreye girdi. İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Smarte, geliştirdiği Vironance teknolojisi ile koronavirüsü etkisiz hale getirmeyi başardı. Vironance teknolojisinde yüzeylerde ve havada asılı bulunan virüslerin elektromanyetik dalgalar yoluyla etkisiz hale getirildiğini belirten Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya "Ultraviyole ışınları virüsün etrafında ne varsa yakar. Vironance teknolojisi ise özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini saniyede milyarlarca defa titreştirerek etkisiz hale getiriyor. Böylece virüsler bulaşıcılık özelliğini kaybediyor. Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vadediyor" dedi.

İNSANA HİÇBİR ZARARI YOK

Uluslarasası alanda dört farklı patent için başvuru yaptıklarını dile getiren Ballıkaya "Çalışmamızın başarısı Türkiye'de Sağlık Bakanlığından ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvar tarafından raporlandı. Çalışmamızın hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de Avrupa Patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir. Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez" diye konuştu.

Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz da bu teknoloji ile virüsün yayılmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade ederek şunları kaydetti: Cihazın ülkemizde kullanılmaya başlamasıyla birlikte halkımızın özellikle mağaza, otel, kafe ve restoran gibi ortak alanlarda sağlık endişeleri azalacak. Şimdiden bazı firmalardan sipariş almaya başladık. Hedefimiz yurt dışına ihraç etmek. Yakında ABD'de bir lansman yapacağız.

KLİMALARA MONTE EDİLEBİLİYOR

Çevre dostu olan Vironance düşük enerji ile çalışıyor. Farklı kullanım alanları ve teknolojilere uyarlanabilen Vironance, dezenfekte işlemini 7/24 kesintisiz olarak yapabiliyor. Otomasyon sistemlerine entegre edilerek kontrol edilebiliyor ve raporlanabiliyor. Cihaz, klimalarda da kullanılabilecek. Böylece klimalar virüsü öldürdükten sonra temiz havayı içeri verebilecek.

Taksilere özel korona kabini

BiTaksi ve Fiat, Covid-19 salgınına karşı toplum sağlığını korumak için güçlerini birleştirerek, Türkiye'deki ilk 'Kabinli Taksi' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yolcu ve sürücüyü birbirinden ayıran panel, bağımsız hava filtreleriyle destekleniyor. Böylece, klima sistemindeki hava alışverişi filtrelenmiş oluyor. Kullanılan filtre, 0,05 mikron boyutunda mikroorganizmaları ve partikülleri tutabildiğinden, 0,10 mikron boyuta sahip Covid-19 virüsünün de geçişine engel oluyor. Üzerindeki aktif karbon ve organik katmanlar sayesinde de alerjen ve mikroorganizmaların geçiş riskini minimize ediyor. BiTaksi'nin online ödeme seçeneği ile teması sıfıra indirdiği sistem ile kullanıcılar, BiTaksi ana ekranındaki 'Kabinli' seçeneği üzerinden 'BiTaksi Gönder'e tıkladıklarında en yakındaki Kabinli Egea ile seyahat edebiliyor.

BiTaksi Genel Müdürü Kaan Sancaklı bu sayede tam bir izolasyon sağladıklarını ifade ederek "Bu panelin yer aldığı Egea Kabinli Taksiler ile daha güvenli bir yolculuk sunarak vatandaşlarımızın ve her gün on binlerce yolculuğa ev sahipliği yapan BiTaksi kullanan sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da kabinlerin yolcu ve sürücüyü koruyacak şekilde tasarlandığını belirterek "Koruma panellerinin montajını, yetkili servislerimizde Fiat güvencesiyle yapacağız. Ayrıca sadece İstanbul ve Ankara'da değil, tüm Türkiye'deki ihtiyaç duyan Egea sahipleri, Fiat bayi ve yetkili servislerine giderek bu koruma panellerini satın alıp otomobillerine montajını yaptırabilecekler. Fiyatlandırmamız ise KDV ve montaj işçiliği dahil 2 bin 500 TL olacak" diye konuştu.

Ömer Temür