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Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var

Barolarda tekelcilik sona erdi. 'Çoklu baro' kurulmasının önünü açan yasa Meclis'te kabul edildi. Bundan sonra her birinde 5 binden fazla avukat bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2 bin üye ile yeni baro kurulabilecek. Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda önümüzdeki Ekim ayında seçim yapılacak.
 12 Temmuz 2020 08:05
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Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var

Meclis Başkanlığı'na 30 Haziran'da sunulan infaz düzenlemesinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerine 2 Temmuz'da başlandı. Ardından düzenleme 8 Temmuz'da Genel Kurul'a geldi. Hem Komisyon'da hem de Genel Kurul'da her maddede önerge sunan CHP, İYİ Parti ve HDP'nin özellikle 'çoklu baro' sistemine imkan getiren maddelerin tekliften çıkarılmasına ilişkin birlikte önerge vermeleri dikkat çekti.

93 SAATTE YASALAŞTI

Ancak muhalefetin tüm önergeleri reddedildi. CHP, önerge taktiğinin yanı sıra çoklu baro sisteminin yasalaşmasını engellemek için "FETÖ projesi" tezine sarıldı. Genel Kurul görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarına da davette bulunuldu. Davet üzeri Kırşehir ve Sinop Baro Başkanları Meclis'e gelirken, 'çoklu baro' düzenlemesine karşı olduklarını açıklayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da Genel Kurul görüşmelerini izledi. Düzenleme, Adalet Komisyonu ve Genel Kurul'da toplam 93 saat görüşüldükten AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.

ALTERNATİF BAROLAR

Yasaya göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde en az 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Mevcut avukat sayısına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla baro kurmanın önü açıldı. Barolar, 1'inci, 2'nci baro olarak adlandırılacak. Mevcut barolar "bir numaralı baro" olacak. TBB'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in etkisi azaltılırken, temsilde eşitlik sağlandı. Buna göre, her baro, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten 5 bin avukat için bir delegeyle TBB'de temsil edilecek. Mevcut duruma göre, 45 ilin delegesinden daha fazla delegeye sahip İstanbul Barosunun delege sayısı 138'den 13'e düşecek. Yine Ankara Barosunun delege sayısı 57'den 7'ye, İzmir Barosunun da 30'dan 5'e düşecek.

2 yılda bir yapılacak

Yasaya göre, tüm baro seçimleri 2 yılda bir ekim ayında, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir aralık ayı içinde yapılacak. Tüm barolarda Ekim 2020'de seçim yapılacak.

Avukatlara temyiz yolu

Avukatlara, görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen 5 yılın altındaki cezalar ile adli para cezalarına temyiz yolu açıldı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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