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Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etti

Türk Escobar olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın, koronavirüs nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasağını eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in tahsis ettiği makam aracıyla deldiği ortaya çıktı.
 12 Temmuz 2020 08:20
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Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etti

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube'nin ortaklaşa yaptığı 'Bataklık Operasyonu', Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olmasının yanında zehir tacirlerinin devlet kademesine nasıl sızdığını da ortaya çıkardı. Türk Escobar Nejat Daş ile tutuklu eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek arasındaki bağlantı 6 ay önce tespit edildi. Emniyet Müdürü Yüksek, polis memuru şoförü Halil İbrahim A.'nın kullandığı makam aracını narkotik ekiplerinin takibindeki olan Daş'a tahsis etti.

MÜDÜRE DE TAKİP

Bu tespitin ardından Necmettin Yüksek de takibe alındı. Operasyonun ilk ayağı nisan ayında Almanya'dan gelip Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın takibiydi. Büyükçekmece'de durdurulan TIR'ın zulasından 270 bin İngiliz Sterlini (yaklaşık 2.3 milyon TL) çıktı. Kapıkule'de beyan edilmeyen paralara el konuldu. Emniyet Müdürü Yüksek, koruması ve şoförüyle birlikte Nejat Daş da gözaltına alındı. Ancak bağlantı ağlarının nereye kadar uzandığının tespit edilmesi gerekiyordu. Hepsi serbest bırakıldı. Narkotik ekipleri ise takibe devam etti.

KİRLİ İLİŞKİLER AĞI

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Zehir tacirleriyle bağlantısını sürdüren Necmettin Yüksek, Bataklık Operasyonu'nda diğerleriyle birlikte gözaltına alındı. Dosyadaki bilgilere göre, Nejat Daş, Yüksek'in kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seyahat ediyor böylece hiçbir yerde polis kontrolüne takılmıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasaklarını da böylece aşmıştı. Polis memurunun kullandığı emniyet müdürünün makam aracıyla Çorlu ve Edirne'ye giden Nejat Daş, TIR'larla yurt dışından getirilen yaklaşık 18 milyon lira değerinde İngiliz Sterlini'ni elden teslim almıştı.

SIKILDIK, NEFES ALALIM

Nejat Daş makam aracını sadece para transferi için değil, sokağa çıkma yasaklarını delmek için de kullanıyordu. Teknik dinlemeye takılan konuşmalarda, Nejat Daş'ın, Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'e, "Sıkıldık, bir nefes mi alsak" dediği, Yüksek'in de Daş'a, şoförüyle makam aracını gönderdiği tespit edildi. Daş'ın, Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in makam aracını kullandığı, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve MOBESE'lerce de görüntülendi. Bu bilgi ve belgeler de soruşturma dosyasına konuldu.

BANA KOMPLO KURULDU

Şoförü Halil İbrahim A. ve kendisine bağlı çalışan polis memuru Ahmet K. ile birlikte tutuklanan Emniyet Müdürü Yüksek ifadesinde, Daş ile 2 yıl önce bazı bürokratların da olduğu bir ortamda tanıştıklarını belirterek, "İşadamı olarak biliyordum, bana komplo kuruluyor" dedi. Daş'ın makam aracını kullanması, Daş ile yaptığı telefon görüşmeleri, Daş'ın kendisini makamında ziyaret etmesi, Daş'ın makam aracıyla Edirne ve Çorlu'ya gitmesiyle ilgili sorulara ise "Bilgim yok" diye yanıt verdi.

ARANIRKEN YARDIM TOPLANTISINA KATILMIŞ

Çetin Gören'in, Hollanda ve Brezilya tarafından hakkında "Kırmızı Bülten" çıkartılıp uluslararası aranmaya başlayınca Hollanda'dan Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıktı. Uluslararası uyuşturucu ticaretinde elde ettiği paraları kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye transfer eden Çetin Gören'in, Gaziantep'te "Suriye'ye yardım" kampanyasının yürütüldüğü bir toplantıya katıldığı, yüklü miktarda bağışta bulunduğu belirlendi. Gaziantep'te gösterişli bir törenle karşılanan Çetin Gören'in toplantıda iş adamı sıfatıyla bir konuşma yaptığı da belirlendi.

VİLLA ALTINDA ÇELİK KASA

Soruşturmanın Antalya ayağında işinsanı Sait Börekçi vardı. Börekçi'nin baronlar Nejat Daş ve Çetin Gören'in uyuşturucu paralarını akladığı iddia ediliyor. Börekçi'nin Antalya Serik'teki villasına yaptırdığı dev çelik kasa operasyonda açıldı. Kasadan para transferi çizelgeleri ile döviz çıktı.

AKSİYON FİLMİ GİBİ

Bataklık Operasyonu'ndan 2 ay önce TIR ile yurtdışından getirilen yaklaşık 6 milyon lira değerindeki sterlinin transferinde, aksiyon film senaryolarını aratmayan bir olayın da yaşandığı ortaya çıktı. Daş'ın adamları Edirne'den parayı aldıktan sonra lüks bir araçla İstanbul'a hareket etti. Para transferinden haberi olan 3 kişi yolda pusu kurarak Daş'ın adamlarının içinde bulunduğu aracı çapraz ateşe aldı. Daş'ın adamlarının da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Olay yerinden kaçan Daş'ın adamları, içinde uyuşturucu parasının bulunduğu araçla yolda kontrol noktası oluşturan Jandarma ekiplerine sığındı. İlçe Emniyet Müdürü Yüksek'in olayı öğrenince hemen şoförü ve korumasını kontrol noktasına gönderdiği iddia edildi. Emniyet Müdürü'nün koruması ve şoförünün devreye girmesi nedeniyle araçta bir arama ve işlem yapılmadan Daş'ın adamlarının bırakıldığı belirtildi.
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