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Özel hastaneler hasta alamayacak

Pandemi sürecinde özel hastanelere yaptığı salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), pandemi öncesi döneme geri döndüğünü özel hastanelere bildirdi.
 12 Temmuz 2020 08:35
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Özel hastaneler hasta alamayacak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; İndirilmli uygulamayı 30 Haziran itibariyle başlattığını duyuran SGK'ya özel hastaneler ortak bir açıklama ile tepki gösterirken, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat Milliyet'e şu açıklamalarda bulundu:

'Hukuka aykırı'

"SGK'ya göre pandemi bitmiştir. Pandemi sürecinde İstanbul'da bu işin yüzde 40 oranında yükünü çeken özel sekötre ihtiyaç kalmamıştır. Bundan sonra da Türkiye normalleştiği için de pandemi ödemesinden vazgeçmiştir. Bu pandemi bir daha çıkmayacak, 2. dalga olmayacak demek. SGK pandemi sürecinde 'Bu fiyatı artdırdım vatandaştan fark alamazsınız' diyordu. Şimdi fiyat indiriyor, 'fark alamazsınızı' da kaldırmıyor. 9 Temmuz'da diyor ki, 'ayın 30'undan itibaren bu şekilde ödeyeceğim'. Siz hastaya bakmışsınız, tedavisini yapmışsınız indirimi geçmişe dönük yapıyor. Bu Anayasaya'ya, insan haklarına, ticaret hukukuna aykırı bir işlem."

'Hasta bakamayız'

Bakım hizmeti ücretini SGK'nın koronavirüs öncesi döneme indirdiğini vurgulayan Bahat, bu ücretin yoğunbakım için günlük 230 TL, hasta yatışının ise 43 TL olduğunu belirtti. Bu rakamların pandemi sürecinde günlük yatış için 650 TL, yoğunbakım için de bin 200 TL civarında olduğunu kaydeden Bahat, kararın vatandaşı nasıl etkileyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vatandaş bundan sonra Kovid-19'da özel sektörü bir tercih olarak kullanamayacak. Geldiğinde cebinden de ödemeyecek çünkü özel sektör bu fiyatlara alamayacak. Sürekli zarar ederek hasta bakamayız. Genellikle acil şartlarda gelir koronavirüs hastaları. Özel sektör bunun için bir ekipman bulunduramayacağı, ilacı karşılayamacağı için doğal olarak hasta alamayacak. Kamu hastaneleri bakacak."
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