Meclis, virüse karşı

Kovid-19 sürecinin başından itibaren personeline nöbetleşe çalışma düzeni getiren Meclis yönetimi, bir çay ocağında pozitifli çıkan bir porsonel yüzünden 96 çay ocağını hemen kapattı, ocakların önüne çay makineleri yerleştirdi. Mutfaklarda bir personelin pozitif çıkması ile de sayıları sekiz olan lokantaların altı adedi hemen kapatıldı. Yeni yapılan 100. Yıl Bahçe Lokantası ile ana binada bulunan üyeler lokantası açık tutuldu. Burada çalışan ahçı ve garsonların da Meclis hastanesinde sağlık kontrolleri sıkı bir biçimde sürürülüyor.

Kampüs içinde bulunan tüm binaların geceleri periyodik ilaçlamaları yapılıyor. Bunun dışında hizmetliler gün içinde müşterek kullanılan alanları, kapı kollarını, koltuk kenarlarına varıncaya kadar, tuvaletler de dahil sık sık ilaçlıyorlar. Ana bina içinde bulunan ilk yardım bölümünde de 15 dakikada sonuç veren "antikor testleri" yapılıyor. Meclis giriş kapılarında Güvenlik güçleri ateş ölçümleri yapıyor, koridorlarda da dezenfektan aparatları bulunuyor.

Kumanya dağıtılıyor

Meclis Yönetimi bu tedbirlere bir yenisini daha ekledi ve yaklaşık bir aydır, lokantada yemek yemek istemeyen personelin tespiti yapılarak kumanya dağıtmaya başladı. Mutfaklarda hazırlanan sıcağı dahil iki kap yemeği, salatası çatalı, kaşığı, bıçağı köpük kaplar içinde kapalı biçimde, ayrıca suyu, yoğurdu poşet içinde ekmeği, yemek arabaları ile çalışma bölümlerine kadar götürülüyor. Günde yaklaşık 2-3 bin adet kumanya dağıtılıyor.