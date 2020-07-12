1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBB yönetiminde dengeler değişecek

Çoklu baro teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Düzenleme ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetiminde dengeler değişecek. Anadolu barolarının, şu anda Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının etkin olduğu TBB yönetimindeki temsili güçlenecek
 12 Temmuz 2020 09:40
Yazdır
TBB yönetiminde dengeler değişecek

AK Parti ve MHP'nin çoklu baro sistemini öngören ortak yasa teklifi günlerdir süren tartışmalı görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda 251 oyla kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetiminde dengeler değişecek. Daha önce açıklandığı üzere CHP, yasanın Cumhurbaşkanı'nca onaylanması halinde, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptali için başvuracak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Genel Kurul'da zorlu müzakereler sonrası dün 02.35'te yasalaşan çoklu baro teklifi özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro bugün itibarıyla sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulabilecek. 4 bin 757 üyesi bulunan Antalya Barosu ise kayıtlı avukat sayısının artması halinde potaya girebilecek.

Yeni baro kurmak için aranan 2 bin avukat hesabına, baro levhasına kayıtlı olmasa da kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacak.

Avukatlar aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Buna göre mevcut barolar bir numaralı baro olacak.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek. Mal varlığı da TBB'ye devredilecek.

Delege sistemi

Her baro, TBB Genel Kurulu'nda, baro başkanı ile sabit üç delege ve her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek. Bu delege sistemi ile Anadolu baroları güçlenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının gücü kırılmış olacak. Buna göre; aralıkta yapılacak TBB Genel Kurulu'nda avukat sayısı 100'den az olan Ardahan, Kilis, Gümüşhane ve Tunceli baroları üç yerine dörder delege gönderebilecek. İstanbul Barosu 153 yerine 12; Ankara Barosu 57 yerine yedi; İzmir Barosu ise 31 yerine beş delege ile temsil edilecek.

Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler, sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak.

Yoklama heyecanı

Çoklu baroyla ilgili kanun teklifini gece 03.00'e kadar çalışıp kabul eden TBMM Genel Kurulu, haftasonu olmasına karşın daha önce alınan karar gereği dün askeri disiplin kanun teklifini görüşmek için tekrar toplandı. CHP yoklama isteyince salon karıştı. Toplanmayacak beklentisi olanlarla toplanacak beklentisi olanlar 3 dakikalık yoklama süresini, başkanlık kürsüsü önünde heyecanla bekledi. AK Parti, yoklama sayısına kıl payı da olsa ulaştı ve görüşmelere devam edildi.

İlk adım ekimde

Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 Aralık ayı içinde yapılacak.

TBB Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı, 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasın-da eşitlik gözetilerek yapılacak.

Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı yarı oranında ödeyecek.

Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararıyla ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve kayıtlı olunan baro temsilcisinin katılımı ile aranabilecek.

Avukatlar mahkemelere, TBB tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacak. Avukatlara, staj dönemi de dahil baro ve birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemeyecek. Böylece başörtüsü takan avukatlara artık müdahale edilemeyecek.

Özkoç: AYM'ne götüreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, barolara ilişkin düzenlemenin Türkiye'nin üniter yapısına yönelik bir tehdit olduğunu savunarak, "Herkes kendi siyasi görüşüne göre kutuplara ayrılıp kendi barosunu kuracak demektir" dedi. Özkoç düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini söyledi. Özkoç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "erken seçim"e ilişkin söylemlerine ilişkin görüşünün sorulması üzerine de, "Dua ediyorum ki bir an önce erken seçim olsun. Meral Akşener'in dediği bir an önce gerçekleşsin" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var
12 Temmuz 2020 08:05		 3 kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek
11 Temmuz 2020 22:46
Türk Eğitim-Sen'den LGS öğrencilerine 'Online Tercih Danışma Bürosu'
10 Temmuz 2020 10:31		 TESK'ten esnafın kamu borçları için erteleme talebi
10 Temmuz 2020 10:15
Metin Feyzioğlu: Baro başkanları Genel Kurulu izleyebilecek
09 Temmuz 2020 16:58		 15 Temmuz Derneğinden İBB ile olan protokolün sonlandırılmasına ilişkin açıklama
09 Temmuz 2020 16:04
Feyzioğlu'ndan açıklama: Gelin sizinle bir kozumuz varsa çözelim
09 Temmuz 2020 10:45		 'MEB yeni bir sınav yaparak şube müdürü ataması yapmalı'
08 Temmuz 2020 23:00
Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarını Bakan Koca'yla paylaştı
08 Temmuz 2020 20:59		 Oyun sektöründen çocuklara bilgisayar hediyesi
07 Temmuz 2020 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:56 - İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor10:53 - Hırsızlık yaparken yakalandı, 'virüs var' diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı10:42 - 'Asfaltlama yapacağız' vaadiyle 12 ilde 15 kişiyi dolandırdılar10:35 - Danıştay 10. Daire Başkanı anlattı... Ayasofya kararı nasıl alındı?10:27 - Çantaya sığan bomba imha robotuna şehidin adını verecekler10:15 - Şaşkına çeviren yol... Denemek için bölgeye geliyorlar
10:12 - İsmini turistler koydu, ünü ülke sınırlarını aştı10:07 - EPDK 9 şirkete lisans verdi09:51 - Anadolu Üniversitesi bu kez de 3 ders sınavına girecek adayları mağdur etti09:40 - TBB yönetiminde dengeler değişecek09:32 - Emeklilerin kurban ikramiyesinin verileceği tarih netleşti09:27 - Meclis, virüse karşı
09:15 - Şehit Gülşah komiserin annesi: Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz09:05 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri08:50 - Salgında kritik iki ay08:35 - Özel hastaneler hasta alamayacak08:20 - Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etti
08:15 - Millet istedi Ayasofya'yı açtık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin kurban ikramiyesinin verileceği tarih netleşti
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemeler değişti?
Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var
Salgında kritik iki ay
Ayasofya'daki mozaikler ne olacak? Ali Erbaş yanıtladı
Özel hastaneler hasta alamayacak
Güvenlik soruşturması mahkemece iptal edilenler geriye yönelik mali hak talep edebilir mi?
Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etti
Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul Sözleşmesi için iki farklı görüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
noktayı koymak 1
çizgi film izleyen yetişkin 3
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 3
stadyum 1
gratis 2
İstanbul'un simgesi ayasofya 1
gram altın 1
çeyrek altın 1
sumo güreşi 1
günaydın sözlük 1
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam