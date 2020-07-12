Anadolu Üniversitesi bu kez de 3 ders sınavına girecek adayları mağdur etti
|12 Temmuz 2020 09:51
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi daha önce aldığı karar ile yaz okulu açmayacağını sadece 3 ders sınavı yapacağını duyurmuştu.
Üniversite, gelen tepkiler üzerine aldığı bu karardan vazgeçmişti. Yaz okulunu açacağını duyurmuştu. Yaz okulu açarken bu kez de 3 ders sınavını iptal etti.
3 ders sınavı ile erken mezun olabilecek adaylar mağdur oldu. Üniversite geçen yıl hem 3 ders sınavı yapmış hem de yaz okulu açmıştı.
Geç mezuniyetten dolayı bir çok aday yüksek lisans ilanlarına başvuramayacak.
Öğrenciler bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesini istiyor.
Anadolu Üniversitesi'nin geçen yılki duyurusu şu şekilde
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