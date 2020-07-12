1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şaşkına çeviren yol... Denemek için bölgeye geliyorlar

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının yokuş yukarı hareketini şaşkınlıkla izliyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak adlandırılan yolun özelliğini duyanlar, bölgeye gelip, araçlarıyla deneme yapıyor.
 12 Temmuz 2020 10:15
Yazdır
Şaşkına çeviren yol... Denemek için bölgeye geliyorlar

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının yokuş yukarı hareketini şaşkınlıkla izliyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak adlandırılan yolun özelliğini duyanlar, bölgeye gelip, araçlarıyla deneme yapıyor. Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) heyetinin inceleme yaptığını söyleyen, harita yüksek mühendisi Yılmaz Eren, "Nivelman ölçümlerinde anormal durum görmedik. Nivelman dediğimiz, aradaki kot farkını ölçen mesleki alet. Bununla yaptığımız ölçümlerde çok hafif eğim çıktı ki bu da normaldir. Burada algı yanılması var" dedi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarında rampa yukarı yönelen kara yolu, ilginç özelliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak da adlandırılan yola gelenlerin vitesi boşa alıp, ayaklarını gazdan çekmelerine rağmen araçları rampa yukarı harekete devam ediyor. Yıllar önce fark edilen olayla ilgili kimileri 'göz yanılması' derken, yolun özelliğini duyan yerli ve yabancı kişiler de denemek için bölgeye geliyor. Birçok kişi, yaşadığı deneyimin ardından şaşkınlığını gizleyemiyor.

Eşiyle birlikte bölgeden geçen ve yolda aracının vitesini boşa alarak deneme yapan Mehmet Gürsöz, "Arabanın bu kadar hızlı gideceğini ben de beklemiyordum, yavaş gideceğini düşünüyordum. Birdenbire hızlandık ve gitgide hızlanmaya devam etti. Araba 'stop' ettiği için fren de tutmayacak diye korktum ve heyecanlandım. Gerçekten çok şaşırdım" dedi.

'RAMPA YUKARI GİDİYOR VE DURMUYOR'

Kırklareli'nin İğneada beldesinden gelen Nazım Pekcan ise şaşırdığını belirterek, "Tekirdağ'dan İğneada'ya gelmiştik, burada da manyetik alan olduğunu duymuştuk onu görmeye ve test etmeye geldik. Sırf onun için geldik buraya ve şoke oldum. Araba boşta olmasına rağmen rampa yukarı gidiyor ve durmuyor" diye konuştu.

'SANKİ BİRİ YUKARIDAN ARABAYI ÇEKİYOR'

Yol meşhur olduğu için bu bölgeden geçtiklerini belirten İrfan İpek ise "Bu yolun meşhur olduğunu duyduk ve geçerken bir deneme yapalım dedik. Vitesi boşa aldıktan sonra araç bir anda hareket etmeye başladı ve hızlandı. Manyetik alan olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç bir durum. Sanki yukarıdan biri arabayı çekiyor. Çok şaşırdık" dedi.

MÜHENDİS DE ŞAŞIRDI

İstanbul'dan bölgeye gezi amaçlı gelen ve kendisi de mühendis olan Mesut Septeoğlu, yola anlam veremediğini belirterek, "Aşağıdan boşa aldım ve hiç gaza basmadan yukarı kadar araba kendi kendine geldi. Çok şaşırdım. Bir de mühendisim ben daha çok şaşırdım. Burada ya bir göz yanılması var ya da gerçekten bir manyetik alan var ve aracı itiyor. İkisinden biri. 27 kilometreye kadar çıktı buraya gelene kadar araba" diye konuştu.

'TERS EĞİM YOK'

Edirne'de oturan harita yüksek mühendisi Yılmaz Eren ise yolda yıllar önce DSİ uzmanlarının inceleme yaptığını söyledi. Beynin genellikle bulunduğu alanın eğimli olup olmadığını anlamak için ufuk çizgisini dikkate aldığını, bölgede ufuk çizgisi olmadığı için göz yanılması olduğunu belirten Eren, "Burada bir algı yanılgısı var. Aynı şekilde eğim yönünü ters algılayabiliyoruz. Aslında yokuş yukarı olan yolu yokuş aşağı olarak görebiliyoruz. Bu beynimizin bir yanıltması. Çünkü orası ufuk çizgisinin görünmediği bir alan. Yolun çevresindeki yoğun bitki dokusu ve topografik yapı beynimizi yanıltmaktadır. Burada ters bir eğitim yoktur" dedi.

'ANORMAL DURUM YOK'

Bölgede daha önce yapılan ölçümlerde herhangi bir anormallik görülmediğini de dile getiren Eren, "Bizler ölçüm aletleriyle yaptığımız nivelman ölçümlerinde anormal bir durum görmedik. Yani her şey normal. Nivelman dediğimiz, aradaki kot farkını ölçen mesleki bir alet. Bununla yaptığımız ölçümlerde çok hafif bir eğim çıktı ki bu da normaldir. Yağmur sularının akması için veya araçların merkez kaç kuvvetinden etkilenmemesi için yapılan eğimler dışında anormal bir durum yok yani orada. Ayrıca yolun altında mıknatıs ve demir yataklarının bulunduğu, manyetik bir alan yaratıldığı biçiminde bir iddia da var. Uzman arkadaşlarımız da bunun bir şehir efsanesi olduğunu belirtiyorlar" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsü yok saydılar, 5 kişilik otomobilden 10 kişi çıktı
12 Temmuz 2020 06:41		 Bursa'da 300 yıllık türbeye çirkin saldırı
11 Temmuz 2020 23:38
Sinop bu turizm sezonunda umduğunu bulamadı
11 Temmuz 2020 22:59		 Ardahan'da üç gündür vakalarındaki düşüş sevindirdi
11 Temmuz 2020 21:04
Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu
11 Temmuz 2020 19:29		 Kaçkar Dağları'nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi
11 Temmuz 2020 18:20
Selinos Antik Kanalı, gün yüzüne çıkarılıyor
11 Temmuz 2020 18:14		 Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor
11 Temmuz 2020 17:12
O yol açılıyor! Mesafe 2.5 saatten 40 dakikaya düşecek
11 Temmuz 2020 15:44		 Kapadokya'daki yer altı yerleşim alanları ziyarete açıldı
11 Temmuz 2020 14:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:56 - İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor10:53 - Hırsızlık yaparken yakalandı, 'virüs var' diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı10:42 - 'Asfaltlama yapacağız' vaadiyle 12 ilde 15 kişiyi dolandırdılar10:35 - Danıştay 10. Daire Başkanı anlattı... Ayasofya kararı nasıl alındı?10:27 - Çantaya sığan bomba imha robotuna şehidin adını verecekler10:15 - Şaşkına çeviren yol... Denemek için bölgeye geliyorlar
10:12 - İsmini turistler koydu, ünü ülke sınırlarını aştı10:07 - EPDK 9 şirkete lisans verdi09:51 - Anadolu Üniversitesi bu kez de 3 ders sınavına girecek adayları mağdur etti09:40 - TBB yönetiminde dengeler değişecek09:32 - Emeklilerin kurban ikramiyesinin verileceği tarih netleşti09:27 - Meclis, virüse karşı
09:15 - Şehit Gülşah komiserin annesi: Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz09:05 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri08:50 - Salgında kritik iki ay08:35 - Özel hastaneler hasta alamayacak08:20 - Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etti
08:15 - Millet istedi Ayasofya'yı açtık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin kurban ikramiyesinin verileceği tarih netleşti
Memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan hangi ödemeler değişti?
Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var
Salgında kritik iki ay
Ayasofya'daki mozaikler ne olacak? Ali Erbaş yanıtladı
Özel hastaneler hasta alamayacak
Güvenlik soruşturması mahkemece iptal edilenler geriye yönelik mali hak talep edebilir mi?
Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etti
Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul Sözleşmesi için iki farklı görüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
gram altın 1
soğan 1
Minyonlar 3
İstanbul'un simgesi ayasofya 1
ağız şapırdatma 2
gratis 2
ayasofya'nın ibadete açılması 5
Ayasofya'ın ibadete açılması 3
çizgi film izleyen yetişkin 3
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam